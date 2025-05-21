Gara-Gara Ini, Pengamat Bulutangkis Denmark Tak Kaget Jonatan Christie Cabut dari Pelatnas PBSI

PENGAMAT bulutangkis asal Denmark, Joachim Fischer, tak kaget melihat tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie cabut dari Pelatnas PBSI. Bagi Fischer, banyak pemain yang kini mengambil jalur profesional karena lebih banyak memberikan keuntungan, baik itu waktu maupun soal finansial.

Sebagaimana diketahui, Jonatan mengambil keputusan mengejutkan dengan keluar dari Pelatnas PBSI. Meski begitu, Jojo, sapaan akrabnya, masih akan tetap berkarier dengan menempuh jalur profesional.

1. Langkah yang Masuk Akal

Fischer mengungkapkan langkah yang diambil Jonatan itu memang membuat publik terkejut, apalagi dia adalah pemain andalan Indonesia. Namun baginya, keputusan itu bukan suatu yang mengejutkan karena perkembangan yang ada saat ini mengarah ke karier profesional.

“(Jonatan) Christie adalah salah satu pemain paling populer di Indonesia, dan sekarang dia memilih jalan sendiri,” kata Fischer, dilansir dari Sport TV2, Rabu (21/5/2025).

“Ini pasti akan memicu banyak reaksi, tetapi tidak mengejutkan karena memang arah perkembangan olahraga sekarang ke sana," tambahnya.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

2. Lebih Banyak Keuntungan

Mantan pebulutangkis Denmark itu mengungkapkan kalau pilihan menjadi pemain profesional tak luput dari faktor finansial. Sebab, pemain tersebut dapat mendapat banyak sponsor tanpa harus bergantung pada federasi.

"Dan kita semua tahu alasannya: ekonomi. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan mencari sponsor pribadi tanpa terikat dengan sponsor federasi. Ini memberi mereka kebebasan untuk membuat lebih banyak kesepakatan,” terang Fischer.