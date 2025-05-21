Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Ini, Pengamat Bulutangkis Denmark Tak Kaget Jonatan Christie Cabut dari Pelatnas PBSI

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |17:01 WIB
Gara-Gara Ini, Pengamat Bulutangkis Denmark Tak Kaget Jonatan Christie Cabut dari Pelatnas PBSI
Tunggal Putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

PENGAMAT bulutangkis asal Denmark, Joachim Fischer, tak kaget melihat tunggal putra andalan Indonesia, Jonatan Christie cabut dari Pelatnas PBSI. Bagi Fischer, banyak pemain yang kini mengambil jalur profesional karena lebih banyak memberikan keuntungan, baik itu waktu maupun soal finansial.

Sebagaimana diketahui, Jonatan mengambil keputusan mengejutkan dengan keluar dari Pelatnas PBSI. Meski begitu, Jojo, sapaan akrabnya, masih akan tetap berkarier dengan menempuh jalur profesional.

1. Langkah yang Masuk Akal

Fischer mengungkapkan langkah yang diambil Jonatan itu memang membuat publik terkejut, apalagi dia adalah pemain andalan Indonesia. Namun baginya, keputusan itu bukan suatu yang mengejutkan karena perkembangan yang ada saat ini mengarah ke karier profesional.

“(Jonatan) Christie adalah salah satu pemain paling populer di Indonesia, dan sekarang dia memilih jalan sendiri,” kata Fischer, dilansir dari Sport TV2, Rabu (21/5/2025).

“Ini pasti akan memicu banyak reaksi, tetapi tidak mengejutkan karena memang arah perkembangan olahraga sekarang ke sana," tambahnya.

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

2. Lebih Banyak Keuntungan

Mantan pebulutangkis Denmark itu mengungkapkan kalau pilihan menjadi pemain profesional tak luput dari faktor finansial. Sebab, pemain tersebut dapat mendapat banyak sponsor tanpa harus bergantung pada federasi.

"Dan kita semua tahu alasannya: ekonomi. Mereka ingin mendapatkan lebih banyak penghasilan dengan mencari sponsor pribadi tanpa terikat dengan sponsor federasi. Ini memberi mereka kebebasan untuk membuat lebih banyak kesepakatan,” terang Fischer.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185397/mnc_bank_juara_bulu_tangkis_mnc_sports_competition_2025-zu7c_large.jpg
Usai Juara Bulu Tangkis, MNC Bank Berharap MNC Sports Competition 2026 Lebih Kompetitif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185171/chiharu_shida-AXwS_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Thailand Kunlavut Vitidsarn yang Terpesona hingga Ingin Nikahi si Cantik Chiharu Shida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185117/hendra_setiawan_bersama_tony_gunawan-WlJU_large.jpg
Kisah Hendra Setiawan Akui Kagum dan Terinspirasi dengan Teknik Bermain Tony Gunawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3185031/anastasia_russkikh-1TUg_large.jpg
Kisah Tak Biasa Hendra Setiawan, Putuskan Pisah dengan Pebulu Tangkis Cantik Rusia karena Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184878/benyapa_aimsaard-v4QW_large.jpg
Kisah Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Benyapa Aimsaard dengan Putri KW, Lengket hingga Berbagi Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184857/gabriel_adcock-fWhm_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik asal Inggris Gabrielle Adcock, Akui Terpesona dengan Kehebatan Hendra Setiawan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement