Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand Sarunrak Vitidsarn, Ternyata Adik Kandung Kunlavut Vitidsarn

KISAH pebulu tangkis supercantik Thailand, Sarunrak Vitidsarn menarik untuk dibahas. Sebab ternyata bintang muda itu adalah adik kandung dari tunggal putra andalan Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Kini, dunia bulu tangkis Thailand tidak hanya membicarakan kehebatan Kunlavut Vitidsarn yang sukses meraih medali perak Olimpiade 2024 dan gelar Juara Dunia 2023. Perlahan sorotan publik mulai beralih kepada sang adik kandung, Sarunrak Vitidsarn.

Selain memiliki paras imut dan menawan yang kerap membuat netizen salah fokus, gadis yang akrab disapa Som ini juga memiliki bakat luar biasa yang diprediksi akan menjadi bintang besar masa depan.

Sarunrak lahir pada 4 Agustus 2006, terpaut lima tahun dari sang kakak. Sama seperti Kunlavut, ia merupakan produk asli dari klub dan sekolah bulu tangkis ternama Thailand, Banthongyord.

1. Dominasi di Level Junior Internasional

Jalan Sarunrak di dunia tepok bulu mulai terbuka lebar lewat serangkaian prestasi gemilang. Pada tahun 2024 saja, ia telah mengoleksi tiga gelar juara internasional, yakni Yonex German Junior, Alpes International U-19 di Prancis, dan Croatia Valamar Junior Open.

Sarunrak Vitidsarn. (Foto: Instagram/sarunrak_)

Keberhasilan menjuarai German Junior Grand Prix 2024 diraihnya dengan perjuangan hebat setelah menumbangkan wakil Korea Selatan, Kim Min Ji, lewat pertarungan tiga gim yang sengit. Jauh sebelum itu, Sarunrak sudah menunjukkan taringnya sejak dini dengan menjuarai Singapore Youth International di nomor tunggal dan ganda U-13 pada 2018.

Tahun 2022 juga menjadi masa keemasannya saat Sarunrak berhasil naik podium tertinggi di India International Grand Prix dan Bulgaria Junior International. Rentetan trofi ini membuktikan bahwa ia bukan sekadar adik sang juara dunia, melainkan pemain dengan kualitas teknik yang mumpuni.