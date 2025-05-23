Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Inggris 2025: Marc Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 8!

Marc Marquez jadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

SILVERSTONE – Hasil latihan bebas 1 MotoGP Inggris 2025 sudah diketahui. Marc Marquez tampil sebagai pembalap tercepat dengan torehan waktu 1 menit 58,702 detik di Sirkuit Silverstone, Silverstone, Inggris, Jumat (23/5/2025) sore WIB.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Franco Morbidelli dan Alex Marquez. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas di urutan delapan.

Jalannya Sesi Latihan

Para rider kelas utama langsung memacu kuda besinya untuk mencatat waktu terbaiknya di Sirkuit Silverstone. Rider Aprilia, Marco Bezzecchi mencatatkan waktu tercepatnya dengan 1 menit 59,343 detik.

Namun, Marquez berhasil meruntuhkan catatan waktu tersebut. Rider berjuluk Baby Alien itu memimpin sesi FP1 dengan catatan 1 menit 58, 844 detik. Sementara, Francesco Bagnaia masih ada di peringkat keenam.

Marquez terus memacu kuda besinya untuk mempertajam catatan waktunya. Dia diikuti oleh Alex Marquez yang berada di posisi kedua dan Bezzecchi di urutan tiga. Adapun Fabio Quartararo kembali tampil apik dengan melesat ke posisi empat.

Bagnaia terlihat cukup kesulitan untuk mencatatkan waktu terbaiknya. Pecco, sapaan akrabnya, makin merosot ke posisi ke-10. Sementara persaingan papan atas masih cukup sengit.

Baby Alien masih sangat nyaman memimpin sesi FP1. Rider asal Spanyol itu dibuntuti oleh Alex, Bezzecchi, Miller, dan Vinales. Adapun Bagnaia kini mulai naik ke posisi tujuh.