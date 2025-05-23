Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Inggris 2025 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Bersinar di Latihan Bebas?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |06:10 WIB
Jadwal MotoGP Inggris 2025 Hari Ini: Marc Marquez Bakal Bersinar di Latihan Bebas?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

JADWAL MotoGP Inggris 2025 hari ini, Jumat (23/5/2025) memilik dua agenda penting. Lantas akankah pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez akan bersinar sejak hari pertama seperti yang terjadi di seri-seri sebelumnya.

Ya, hari pertama MotoGP Inggris 2025 akan menyajikan dua agenda, yakni latihan bebas 1 dan sesi latihan. Para pembalap akan bersaing mencatatkan waktu terbaik di Sirkuit Silverstone, Inggris tersebut.

1. Marc Marquez Dijagokan

Marc Marquez saat ini memimpin perburuan gelar juara dunia MotoGP 2025. Tepatnya rider asal Spanyol itu bertengger di peringkat pertama dengan 171 poin atas sang adik, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di urutan kedua.

Marquez hanya terpaut 22 poin saja dari Alex, yang berarti posisi bisa tergusur jika ia kalah cepat dengan adik kandungnya tersebut. Karena itu, Marquez diprediksi akan berusaha tampil menggila sejak hari pertama demi bisa mencatatkan waktu terbaik dan membuka jalan lolos langsung ke kualifikasi 2 (Q2).

Dengan harapan jika lolos ke Q2, kans Marquez merebut pole position juga semakin besar. Berada di barisan paling depan saat ini adalah target utama Marquez demi memudahkannya saat balapan berlangsung.

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

Pada empat seri awal MotoGP 2025, pole position selalu mampu dikuasai Marquez. Namun, sejak seri Spanyol hingga Prancis, Marquez kehilangan posisi paling terdepan karena kalah cepat di kualifikasi dari Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) yang meraih pole position di dua balapan terakhir.

2. Trek yang Sulit

Meski begitu, Marquez tetap harus waspada. Sirkuit Silverstone bukanlah trek terfavorit Marquez.

 

Halaman:
1 2
