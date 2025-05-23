Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Berpotensi Menggila di MotoGP Inggris 2025, sang Adik Ketar-ketir

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |00:59 WIB
Marc Marquez Berpotensi Menggila di MotoGP Inggris 2025, sang Adik Ketar-ketir
Marc Marquez vs Alex Marquez di MotoGP Thailand 2025. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
A
A
A

SILVERSTONE - Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, yakin Marc Marquez akan berbahaya di MotoGP Inggris 2025. Sebab ada banyak faktor yang membuat Marc Marquez bisa menggila di Sirkuit Silverstone, Inggris, pada akhir pekan nanti.

Ajang balapan MotoGP Inggris 2025 akan digelar dalam waktu dekat. Rangkaian seri balapan ketujuh musim ini itu akan berlangsung pada 23-25 Mei 2025 mendatang.

1. Prediksi Marc Marquez Menggila

Alex Marquez diunggulkan dalam balapan itu karena dinilai memiliki gaya membalap yang cocok dengan Sirkuit Silverstone. Pada balapan musim lalu, Alex pun sempat unggul sebelum Marc Marquez membalikkan keadaan.

Akhirnya, Alex finis di urutan ketujuh di MotoGP Inggris 2024, sedangkan Marquez menyelesaikan balapan di posisi empat. Faktanya The Baby Alien -julukan Marc Marquez- belum pernah menang di Inggris sejak 2014, namun Alex prediksi sang kakak bisa membuat kejutan.

"Tahun lalu, dengan motor GP23, ia mampu berada di depan saya. Jadi, ia lebih baik dari saya (di Silverstone)," kata Alex dikutip dari Crash, Jumat (23/5/2025).

Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)
Marc Marquez. (instagram/marcmarquez93)

Alex mengatakan trauma karena sang kakak sempat diremehkan, namun tampil luar biasa di seri balapan Qatar dengan menyapu bersih kemenangan di Sprint Race dan balapan utama. Meski begitu, dia mengakui Sirkuit Silverstone cocok dengan gaya membalapnya.

"Ini adalah lintasan yang biasanya sangat saya nikmati, sangat cepat, mengalir. Namun soal performa, bukan berarti saya lebih baik darinya (di Silverstone)," ujar Alex.

 

Halaman:
1 2
