Penyebab Pembalap Jack Miller Putuskan Banting Setir dari MotoGP ke WBSK 2026

PENYEBAB pembalap Jack Miller putuskan banting setir dari MotoGP ke World Superbike (WSBK) di musim 2026 mendatang menarik untuk dibahas. Ya, rider asal Australia itu dikabarkan segera hengkang dari MotoGP dan siap memulai petualangan baru di WSBK 2026.

Isu itu mulai beredar karena masa depan Miller bersama Pramac Racing Yamaha masih belum jelas. Terlebih, kontraknya bersama tim satelit Yamaha itu akan berakhir pada akhir musim MotoGP 2025.

Banyak spekulasi menyebut kalau Pramac Racing tidak akan memperpanjang kontraknya. Artinya, Miller pun terancam tidak akan memiliki tempat di MotoGP.

1. Dapat Tawaran dari Honda di WSBK 2026

Menurut laporan dari Crash, Jumat (23/5/2025), Miller dikabarkan telah mendapat proposal untuk bergabung dengan proyek Honda di WSBK 2026. Tim pabrikan asal Jepang itu kabarnya tertarik untuk memboyong rider veteran asal Australia tersebut.

Hanya saja, prioritas Miller ingin tetap bertahan di MotoGP. Tapi masalahnya, eks rider Ducati itu masih belum juga unjuk gigi bersama Pramac Racing.

Jack Miller. (Foto: MotoGP)

Pramac Racing tampaknya juga tidak ingin terburu-buru dalam menentukan mencopot Miller ataupun rekan setimnya, Miguel Oliveira. Karena bagaimanapun juga, kehadiran Miller di tim satelit Yamaha itu cukup memberi dampak positif dalam pengembangan motor.

Buktinya, Yamaha perlahan mulai kembali kompetitif. Rider pabrikan mereka, Fabio Quartararo berhasil mengalami pelonjakan signifikan di dua seri terakhir, yakni MotoGP Spanyol dan Prancis.