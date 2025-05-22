Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Marquez Beberkan Alasan Marc Marquez Layak Diwaspadai di MotoGP Inggris 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |20:01 WIB
Alex Marquez Beberkan Alasan Marc Marquez Layak Diwaspadai di MotoGP Inggris 2025
Alex Marquez dan Marc Marquez di MotoGP 2025. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

SILVERSTONE - Pembalap Tim Gresini Ducati, Alex Marquez, mengakui sang kakak, Marc Marquez layak diwaspadai di MotoGP Inggris 2025. Pasalnya Alex merasa Marquez memiliki segalanya, talenta dan motor yang kuat untuk bisa memenangkan seri ketujuh MotoGP 2025 tersebut.

Sebagaimana diketahui, seri balapan MotoGP Inggris 2025 akan berlangsung di Sirkuit Silverstone mulai Jumat (23/5) sampai Minggu (25/5) mendatang. Alex punya kenangan manis di Sirkuit Silverstone.

1. Cerita Musim Lalu

Adik dari Marc Marquez itu berhasil keluar sebagai pemenang pada sesi Sprint Race MotoGP Inggris 2023 lalu. Namun di musim lalu, Alex kalah cepat dari kakaknya pada sesi balapan utama.

“Tahun lalu, dengan motor GP23, dia bisa berada di depan saya. Jadi dia lebih baik dari saya [di Silverstone],” kata Alex, dilansir dari Crash, Kamis (22/5/2025).

Alex mengakui Sirkuit Silverstone adalah sirkuit yang cocok dengan gaya balapnya. Tapi menurutnya, modal itu bukan garansi untuk mengalahkan Marquez.

Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Marc Marquez dan Alex Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

“Ini trek yang biasanya saya nikmati, sangat cepat dan mengalir. Tapi soal performa, bukan berarti saya lebih baik dari dia [di Silverstone],” sambung Alex.

2. Wajib Diwaspadai

Karena menurut Alex, Marquez adalah pembalap yang berkualitas. Apalagi, rider berjuluk Baby Alien itu sedang dalam performa terbaiknya di musim ini bersama Ducati Lenovo.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
