Adu Gaji Pembalap MotoGP Marc Marquez dengan Fabio Quartararo, Bak Bumi dan Langit!

ADU gaji pembalap MotoGP antara Marc Marquez dengan Fabio Quartararo menarik diulas. Marquez merupakan ikon MotoGP saat ini, sementara Quartararo adalah rider bertalenta yang berpotensi menjadi pembalap hebat di masa depan.

Untuk yang belum tahu, Quartararo dijuluki El Diablo sejak kecil karena desain helmnya yang terinspirasi dari topeng iblis Meksiko. Sosoknya menjadi juara dunia MotoGP pertama dari Prancis dan termuda Yamaha di kelas premier pada 2021.

Sementara, Marquez dikenal dengan julukan The Baby Alien karena kemampuannya yang luar biasa sejak muda tak seperti kebanyakan manusia pada umunnya, ia seperti ‘makhluk luar angkasa’ di lintasan. Juara dunia 8 kali (6 kali di kelas MotoGP) menjadikannya salah satu pembalap tersukses dalam sejarah.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (22/5/2025), Okezone telah merangkum adu gaji pembalap MotoGP Marc Marquez dengan Fabio Quartararo, sebagai berikut.

Fabio Quartararo dan Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

1. Adu Gaji Pembalap MotoGP Marc Marquez dengan Fabio Quartararo

Fabio Quartararo saat ini memiliki gaji pokok tertinggi di MotoGP. Namun, dengan tambahan bonus performa, total pendapatan Marc Márquez berpotensi melebihi Quartararo, tergantung pada hasil balapannya sepanjang musim.

Kedua pembalap ini tetap menjadi sorotan utama di dunia MotoGP, baik dari segi prestasi maupun kompensasi finansial.