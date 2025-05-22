Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Inggris 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Setelah menyuguhkan drama menegangkan di Prancis, kini para pembalap MotoGP dunia bersiap menaklukkan sirkuit legendaris lainnya, Silverstone Circuit yang bisa ditonton streaming dengan klik di sini. Ajang penuh gengsi ini akan digelar mulai 23 hingga 25 Mei 2025.

Silverstone, yang dikenal dengan lintasan cepat dan tikungan teknisnya, akan menjadi tantangan nyata bagi para pembalap dari kelas Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Jangan lewatkan setiap momennya, dari sesi latihan bebas hingga balapan utama! Catat jadwal lengkap Tissot British Grand Prix 2025:

Starting grid balapan MotoGP Prancis 2025 (Foto: MotoGP)

Jumat, 23 Mei 2025

15:55 WIB | Moto3 – Free Practice 1

16:40 WIB | Moto2 – Free Practice 1

17:35 WIB | MotoGP – Free Practice 1

20:10 WIB | Moto3 – Practice

20:55 WIB | Moto2 – Practice

21:50 WIB | MotoGP – Practice

Sabtu, 24 Mei 2025