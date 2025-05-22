JAKARTA – Setelah menyuguhkan drama menegangkan di Prancis, kini para pembalap MotoGP dunia bersiap menaklukkan sirkuit legendaris lainnya, Silverstone Circuit yang bisa ditonton streaming dengan klik di sini. Ajang penuh gengsi ini akan digelar mulai 23 hingga 25 Mei 2025.
Silverstone, yang dikenal dengan lintasan cepat dan tikungan teknisnya, akan menjadi tantangan nyata bagi para pembalap dari kelas Moto3, Moto2, hingga MotoGP. Jangan lewatkan setiap momennya, dari sesi latihan bebas hingga balapan utama! Catat jadwal lengkap Tissot British Grand Prix 2025: