HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Inggris 2025: Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |06:24 WIB
Jadwal MotoGP Inggris 2025: Marc Marquez Akhiri Puasa Kemenangan?
Simak jadwal MotoGP Inggris 2025 pekan ini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

SILVERSTONE – Jadwal MotoGP Inggris 2025 di Sirtkuit Silverstone, Silverstone, sudah diketahui. Akankah Marc Marquez mengakhiri puasa kemenangannya?

MotoGP 2025 telah merampungkan balapan keenam pada Minggu 11 Mei 2025. Seri bertajuk MotoGP Prancis 2025 tersebut dimenangi oleh Johann Zarco di Sirkuit Bugatti, Le Mans.

1. Cukup Beruntung

Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
Marc Marquez memimpin balapan MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

Marquez harus puas finis di posisi dua pada balapan tersebut. Namun, ia cukup beruntung lantaran dua pesaingnya gagal meraup poin.

Alex Marquez terjatuh di tengah balapan. Sementara, Francesco Bagnaia juga sempat mengalami kecelakaan saat start. Ia bisa kembali ikut lomba tetapi harus puas finis di urutan 16.

Alhasil, Marquez kini mengoleksi 171 poin dan duduk nyaman di puncak klasemen MotoGP 2025. Ia unggul hingga 24 angka dari Alex Marquez di posisi dua dan 51 angka dari Bagnaia di tangga ketiga.

Marquez memang mendapat keuntungan dari GP Prancis dalam hal Kejuaraan Dunia MotoGP. Namun, ia sejatinya perlu khawatir karena sudah tidak menang dalam dua balapan beruntun.

 

