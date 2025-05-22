Tahukah Kamu, Mana yang Paling Cepat antara Mobil F1 atau MotoGP?

MANA yang paling cepat antara Mobil F1 atau MotoGP masih jadi suatu hal yang kerap diperdebatkan oleh banyak pencinta olahraga balap.Jika dilihat secara kasat mata, body pada motor MotoGP memang terlihat kecil.

Kendati demikian, hal itu tidak sebanding dengan mobil Formula One (F1) yang memiliki aerodinamika canggih.

Di beberapa tikungan, pembalap F1 hanya perlu sedikit mengurangi injakan gas. Sementara itu pembalap MotoGP harus mengerem sangat keras.

Perbandingan Kecepatan MotoGP dan F1

Melansir berbagai sumber, Kamis (22/5/2025), baik mobil F1 dan motor MotoGP pada titik kecepatan 0-100 km/jam bisa ditempuh dalam waktu sekitar 2,6 detik.

Pada harfiahnya, MotoGP dapat mengalahkan kecepatan F1 pada titik 0-200 km/jam. Sistem elektronika akan mengambil kendali penuh atas mobil F1 pada titik kecepatan 180 km/jam.

Di sisi lain, motor MotoGP masih dapat menarik tuas gas saat di titik kecepatan 180 km/jam. Pada titik itu, mobil F1 dapat melaju dalam waktu 5,2 detik, sedangkan motor MotoGP memerlukan waktu 4,8 detik.

Sebagai contoh pada Grand Prix Austria 2018, Kimi Räikkönen membawa Ferrari-nya mengelilingi Red Bull Ring dalam waktu 1 menit 06.957 detik untuk mencatatkan lap balap tercepat di sirkuit.