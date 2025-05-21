Penyebab Maverick Vinales Begitu Menggebu-gebu Sambut MotoGP Inggris 2025

MAVERICK Vinales begitu menggebu-gebu menyambut MotoGP Inggris 2025. Pembalap tim Red Bull KTM Tech3 itu mengaku sangat menyukai Sirkuit Silverstone di Silverstone, Inggris.

Seri ketujuh MotoGP 2025 itu akan digelar akhir pekan ini tepatnya 23-25 Mei. Balapan dihelat di Sirkuit Silverstone yang ikonik untuk ajang balap.

1. Mengenal Karakter Silverstone

Maverick Vinales melaju pada MotoGP Spanyol 2025 (Foto: KTM Media/Polarity Photo/Rob Gray)

Vinales memang sangat antusias turun balap di Sirkuit Silverstone. Sebab, ia begitu mengenal karakter lintasan sepanjang 5,891 km itu yang menjadi modal cukup bagus.

"Kami akan pergi ke Silverstone, sirkuit yang selalu saya sukai," kata Vinales dilansir dari Motosan, Rabu (21/5/2025).

"Silverstone adalah salah satu sirkuit di mana saya selalu merasa nyaman. Tahun lalu fantastis dan meski pun kondisinya akan berbeda, saya pikir kami bisa tampil baik," tambah pria asal Spanyol itu.