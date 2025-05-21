5 Atlet Dunia dengan Bayaran Termahal 2025 Versi Forbes, Nomor 1 Cristiano Ronaldo

ADA 5 atlet dunia dengan bayaran termahal di 2025 versi Forbes yang menarik untuk diketahui. Dalam daftar tersebut, megabintang sepakbola, Cristiano Ronaldo bertengger di urutan teratas.

Forbes merupakan majalah bisnis dan keuangan Amerika Serikat yang terkenal dengan daftar orang-orang terkaya di dunia, daftar perusahaan terkaya, dan berbagai analisis bisnis dan keuangan. Setiap tahunnya media tersebut kerap membagikan siapa saja orang-orang terkaya dari berbagai bidang, termasuk para atlet.

Untuk 2025 ini, sepakbola masih mendominasi karena dari lima besar, ada dua wakil dari olahraga si kulit bundar. Sisanya berasal dari basket, tinju, hingga American Football. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Atlet Dunia dengan Bayaran Termahal 2025 Versi Forbes:

5. Lionel Messi – Sepakbola (USD 135 juta)

Lionel Messi

Meski sudah tak bermain di Eropa lagi, bayaran Lionel Messi masih besar. Terbukti bintang Inter Miami itu masih masuk lima besar atlet dunia dengan bayaran termahal usai memiliki bayaran sebesar USD 135 Juta atau sekira Rp4,53 triliun.

Menariknya, pendapatan terbesar Messi justru berada di luar lapangan. Forbes mencatat dari dunia sepakbola ia mendapatkan bayaran sebesar USD 60 juta, sementara bayaran di luar lapangan mencapai USD 70 juta.

4. Dak Prescott – American Football (USD 137 Juta)

Dak Prescott

Dak Prescott merupakan atlet American Football. Ia bermain sebagai quarterback dan saat ini memperkuat Dallas Cowboys di National Football League (NFL). Ia lahir pada 29 Juli 1993, di Sulphur, Louisiana, Amerika Serikat.

Prescott terus menjadi salah satu quarterback terkemuka di NFL dan merupakan wajah franchise Dallas Cowboys. Tak heran jika ia mendapatkan bayaran yang besar, yakni USD 137 juta (Rp2,26 triliun) dari tim yang ia sudah bela sejak 2016 tersebut.

3. Tyson Fury - Tinju (USD 146 Juta)

Tyson Fury

Tyson Fury merupakan seorang petinju profesional asal Inggris yang dikenal luas sebagai salah satu petinju kelas berat terhebat di generasinya. Ia memiliki julukan "The Gypsy King" dengan total 34 kemenangan, 2 kekalahan, dan 1 imbang.

Menariknya dua kekalahan yang dirasakan Fury justru terjadi di dua pertarungan terakhirnya saat melawan Oleksandr Usyk pada 2024 silam. Petinju dengan bayaran USD 146 juta (Rp2,41 triliun) itu kini sudah pensiun, namun sebelumnya ia juga pernah menyatakan hal yang sama dan nyatanya masih sempat naik ring tinju.