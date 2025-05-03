Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Wujudkan Keinginan Masa Kecil

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |21:49 WIB
5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Wujudkan Keinginan Masa Kecil
Berikut lima atlet Indonesia yang makin bahagia usai jadi mualaf (Foto: Instagram/@lindswell_k)
A
A
A

BERIKUT lima atlet Indonesia yang makin bahagia usai putuskan menjadi mualaf. Salah satunya mampu mewujudkan keinginan masa kecil untuk memeluk agama Islam.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas bagi non-Muslim untuk panggilan tersebut.

Kalung lafaz Allah (teknistore)

Setelah resmi menjadi mualaf, hidup dijamin berubah bahkan bisa jadi lebih bahagia. Lima atlet Indonesia berikut ini sudah membuktikannya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf

5. Markus Horison

Markus Horison @markoeshorison81

Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Mantan pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus bahagia dengan hidup barunya tersebut.

4. Diego Michiels

Diego Michiels. (Foto: Instagram @diegomichiels24)

Hidayah datang pada pemain naturalisasi ini ketika berada di penjara pada 2013. Diego sempat tersangkut kasus dan harus mendekam di balik jeruji besi.

Jelang persidangan, ia mantap mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Setelah memeluk agama Islam, sang pemain mengganti namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels dan kini hidup bahagia.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/43/3154974/ade_rai_menyebut_10_makanan_ini_harus_dijauhi_jika_ingin_awet_muda-92nt_large.jpg
10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement