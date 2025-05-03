5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf, Nomor 1 Wujudkan Keinginan Masa Kecil

Berikut lima atlet Indonesia yang makin bahagia usai jadi mualaf (Foto: Instagram/@lindswell_k)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang makin bahagia usai putuskan menjadi mualaf. Salah satunya mampu mewujudkan keinginan masa kecil untuk memeluk agama Islam.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas bagi non-Muslim untuk panggilan tersebut.

Setelah resmi menjadi mualaf, hidup dijamin berubah bahkan bisa jadi lebih bahagia. Lima atlet Indonesia berikut ini sudah membuktikannya. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Makin Bahagia Usai Jadi Mualaf

5. Markus Horison

Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Mantan pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus bahagia dengan hidup barunya tersebut.

4. Diego Michiels

Hidayah datang pada pemain naturalisasi ini ketika berada di penjara pada 2013. Diego sempat tersangkut kasus dan harus mendekam di balik jeruji besi.

Jelang persidangan, ia mantap mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjadi mualaf. Setelah memeluk agama Islam, sang pemain mengganti namanya menjadi Diego Muhammad Bin Robbie Michiels dan kini hidup bahagia.