HOME SPORTS SPORT LAIN

13th World Heyball Masters Grand Final: PB POBSI Pastikan Mentalitas Atlet Indonesia Terjaga

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |20:34 WIB
13th World Heyball Masters Grand Final: PB POBSI Pastikan Mentalitas Atlet Indonesia Terjaga
13th World Heyball Masters Grand Final. (Foto: PB POBSI)
A
A
A

CHENGDU – Deputy Chairman I fot Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim, memastikan mentalitas enam atlet Indonesia terjaga dalam 13th World Heyball Masters Grand Final. Tentunya, hal itu menjadi kabar baik buat pencinta biliar Indonesia.

Saat ini, tersisa enam dari tujuh atlet yang berjuang dalam ajang yang berlangsung di Chengdu, China pada 4 hingga 17 Mei 2025 itu. Keenam atlet tersebut adalah Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto. Satu atlet yang tersisih adalah Geby.

1. Mentalitas Terjaga

Imran mengatakan enam atlet Indonesia dalam kepercayaan diri untuk saat ini. Hal itu pun menjadi modal cukup baik untuk mereka terus bersaing dalam ajang tersebut.

"(Mentalitas) bagus semua. Tidak ada yang masalah," kata Imran kepada Okezone, Selasa (6/5/2025).

Imran mengatakan perjalanan atlet Indonesia memang tidak mudah dalam 13th World Heyball Masters Grand Final. Terbukti, sudah ada satu atlet yang tersisih

"Semua atlet masih di posisi 144-288 player (Stage 1). 6 atlet belum ada yang keluar," katanya.

 

Halaman:
1 2
