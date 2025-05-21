Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Merasa Egois jika Putuskan Bertahan di Pelatnas PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 21 Mei 2025 |06:16 WIB
Jonatan Christie Merasa Egois jika Putuskan Bertahan di Pelatnas PBSI
Jonatan Christie merasa egois jika memutuskan bertahan di Pelatnas PBSI (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA Jonatan Christie merasa egois jika memutuskan bertahan di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur. Oleh karena itu, ia berani mengundurkan diri sebagai penghuni padepokan hijau.

Hal itu dirasakan Jonatan saat mempersiapkan diri menuju Olimpiade Paris 2024. Kala itu, ia yang baru saja menggelar pernikahan pada 1 Desember 2023 harus rela meninggalkan sang istri dari kesehariannya. 

1. Fokus ke Olimpiade Paris 2024

Jonatan Christie. (Foto: PBSI)

Pasalnya, Jonatan telah berkomitmen untuk tetap tinggal di asrama untuk mempersiapkan diri menuju Olimpiade. Bukan hanya itu, ketika sang istri Shania Junianatha hamil, ia juga tetap fokus penuh dengan persiapan Olimpiade Paris 2024. 

"Dari olimpiade itu memang komitmennya bukan saya saja tapi istri juga, keluarga juga komitmennya untuk saya. Mungkin bisa dibilang pada saat itu saya cukup egois dengan diri saya sendiri, dengan istri yang waktu itu sedang hamil," ungkap Jonatan, dikutip Rabu (21/5/2025).

"Persiapan sampai olimpiade itu kalau enggak salah tujuh bulan dan selama tujuh bulan itu saya enggak stay di rumah. Saya tetap di asrama sampai, kecuali weekend ya, weekend saya pulang, sampai berangkat TC di Paris, sampai akhirnya pulang," sambung pria asal Jakarta itu.

"Nah setelah dari situ berjalannya waktu, ya itulah start moment awal Olimpiade itu, di mana saya merasa terlalu egois dengan diri sendiri," tegas pemain jebolan klub Tangkas tersebut.

2. Lebih Dekat dengan Keluarga

Dengan merefleksikan kejadian tersebut, Jonatan kemudian membuat keputusan besar untuk meninggalkan Pelatnas PBSI di Cipayung. Alasan terkuatnya adalah ingin bisa lebih dekat dengan keluarga.

Namun, Jonatan juga akan tetap berkarier sebagai atlet dengan menempuh jalur profesional. Dengan kondisi ini. ia meyakini bisa membagi waktu dengan baik antara keluarga dan profesi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement