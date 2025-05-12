Segini Gaji Johann Zarco di Tim Honda yang Sukses Merajai MotoGP Prancis 2025

GAJI Johann Zarco di tim Honda yang sukses merajai MotoGP Prancis 2025 menarik untuk diketahui. Ya, Zarco baru saja memenangkan balapan di Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu 11 Mei 2025 kemarin.

Rider LCR Honda itu lantas mencetak sejarah karena menjadi pembalap asal Prancis pertama yang mampu juara di Sirkuit Le Mans sejak terakhir kali pada 1954. Bagi Zarco, itu juga kemenangan perdananya semenjak MotoGP 2023.

1. Masuk 5 Pembalap Gaji Termahal

Zarco diketahui masuk ke dalam daftar lima pembalap dengan gaji tetinggi di MotoGP 2025. Gaji di sini adalah uang yang dibayarkan dari masing-masing tim, jadi uang dari sponsor tak termasuk.

Diketahui, Marc Marquez (Ducati Lenovo) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) menjadi dua pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP 2025. Menurut laporan dari Paddock GP, Quartararo dan Marquez mendapatkan gaji sebesar 12 juta euro atau sekira Rp223 miliar per tahun.

Zarco berada di urutan kelima bersama dengan Maverick Vinales (KTM Tech3). Tepatnya Zarco dan Vinales sama-sama menerima sebesar 4 juta euro atau setara Rp74 miliar per musimnya.

Zarco yang kini berusia 34 tahun merupakan pembalap tertua di MotoGP 2025. Ia sudah berkompetisi di kelas MotoGP sejak musim 2017 silam dan baru mencatatkan dua kemenangan saja sejak debut.

Zarco sendiri sejauh ini menjadi satu-satunya rider Honda yang mampu bersaing di MotoGP 2025. Tak heran, rider asal Prancis itu berada di peringkat keenam pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025.