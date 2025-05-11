Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Race MotoGP Prancis 2025: Johann Zarco Cetak Sejarah, Marc Marquez Runner Up

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 11 Mei 2025 |20:09 WIB
Hasil Race MotoGP Prancis 2025: Johann Zarco Cetak Sejarah, Marc Marquez Runner Up
Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco. (Instagram/johannzarco)
A
A
A

LE MANS – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco secara mengejutkan menjadi pemenang MotoGP Prancis 2025. Zarco sukses melewati drama balapan basah karena hujan yang mengguyur Sirkuit Le Mans, Prancis, pada Minggu (11/5/2025) malam WIB.

Kemenangan itu pun menjadi sebuah sejarah baru, karena untuk pertama kalinya pembalap asal Prancis bisa menang di Sirkuit Le Mans sejak terakhir kali pada 1954. Tak heran Zarco terlihat bangga usai menang di hadapan pendukungnya sendiri.

Sementara itu, pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez harus puas finis sebagai runner-up. Marquez yang memutuskan mengganti motor di tengah balapan tertinggal hingga 19 detik dari Zarco.

Jalannya Balapan

Zarco bisa memiliki jarak yang begitu jauh karena ia tak mengganti motor sama sekali seperti kebanyakan rider. Sebab sejak awal balapan pembalap berpaspor Prancis itu sudah memakai ban tipe basah.

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

Selain Zarco, Miguel Oliveira (Prima Pramac Yamaha) dan Takaaki Nakagami (Honda HRC) menjadi pembalap yang juga tak masuk ke pit untuk mengganti motor dengan ban basah. Namun, Oliveira nyatanya mengalami kecelakaan ketika balapan tinggal menyisakan enam lap lagi.

Lalu Alex Marquez (Gresini Ducati) juga mengalami kecelakaan tak lama insiden Oliveira. Alex yang kala itu berada di posisi ketiga pun terpental hingga ke peringkat keenam, namun ia kembali kecelakaan hingga tak bisa melanjutkan balapan.

Imbas kecelakaan Alex itu, Pedro Acosta (Red Bull KTM) yang awalnya di posisi keempat otomatis naik ke posisi ketiga. Jelan balapan berakhir, Acosta justru disalip oleh pembalap Gresini Ducati, Fermin Aldeguer.

 

