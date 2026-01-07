Hasil Malaysia Open 2026: Perlawanan Sengit Alwi Farhan di Babak 32 Besar Dihentikan Ranking 8 Dunia

KUALA LUMPUR – Langkah tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus terhenti lebih awal di babak 32 besar Malaysia Open 2026. Menghadapi wakil Prancis, Alex Lanier, Alwi dipaksa menyerah setelah memberikan perlawanan hebat dalam pertarungan tiga gim yang berakhir dengan skor 13-21, 21-19, dan 13-21.

Jalannya Pertandingan

Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (7/1/2026) sore WIB, Alwi tidak memulainya dengan baik. Tunggal putra andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu langsung tertinggal 4-7 dari Lanier sejak menit-menit awal gim pertama.

Alwi tampak kesulitan mengembangkan permainannya dan harus tertinggal 6-11 di interval gim pertama. Usai jeda, dia mencoba untuk bangkit mengejar ketertinggalan.

Akan tetapi, Alwi justru semakin tertinggal dari Lanier dengan skor cukup jauh 10-17. Pada akhirnya, Alwi harus menyerah dari wakil Prancis itu dengan skor 13-21 pada gim pembuka.

alex lanier foto ig @alexlanier.bad

Di gim kedua, Alwi kembali mendapat perlawanan sengit dari Lanier. Kedua pemain muda ini saling kejar-kejaran angka hingga skor imbang 6-6 dalam tempo permainan yang sangat cepat.

Namun, Lanier sempat berhasil keluar dari tekanan dan unggul di interval gim kedua dengan skor 11-7. Usai jeda, Alwi tampil luar biasa dan berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 15-14.