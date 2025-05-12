Advertisement
MOTOGP

Tak Ngotot Kejar Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025, Marc Marquez Akui Main Hati-Hati

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |14:49 WIB
Tak Ngotot Kejar Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025, Marc Marquez Akui Main Hati-Hati
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

LE MANS - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez mengakui sengaja tak ngotot mengejar Johann Zarco di MotoGP Prancis 2025. Alasannya karena ia mau bermain hati-hati agar tidak kecelakaan dan kehilangan poin demi bisa menargetkan gelar juara.

Marc Marquez baru saja menuntaskan balapan di MotoGP Prancis 2025. Pembalap asli Spanyol itu finis di posisi kedua dalam balapan di Buggatti Circuit, Le Mans, Prancis pada Minggu 11 Mei 2025 kemarin.

Hasil ini sudah cukup bagi Marquez untuk mendulang poin dan merebut puncak klasemen. Saat ini, Marquez memimpin klasemen dengan koleksi 171 poin, unggul 22 angka dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di urutan kedua.

1. Sengaja Hati-Hati demi Gelar Juara

Meski tak mendapatkan podium pertama, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- tetap merasa puas. Dia menegaskan, fokusnya saat ini adalah meminimalisir kesalahan demi gelar juara MotoGP 2025.

"Saya sudah mengatakannya di Jerez, jika saya ingin berjuang demi kejuaraan, saya tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan itu," ucap Marquez dinukil dari Motosan, Senin (12/5/2025).

Marc Marquez beraksi di MotoGP Prancis 2025 (Foto: Ducati Corse)
Marc Marquez beraksi di MotoGP Prancis 2025 (Foto: Ducati Corse)

Marquez mengatakan pikiran yang tidak fokus sering membuatnya gagal dalam balapan. Maka dari itu, Marquez tak ingin kesalahan-kesalahan kecil ini terulang.

"Misalnya, bagi saya hari ini putaran tersulit adalah lima putaran terakhir, saat itu saya berada di wilayah tak bertuan, kepala saya akan bertanya-tanya apa yang akan saya makan malam ini," jelas Marquez.

 

