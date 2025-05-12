Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kehadiran sang Ibu Bantu Johann Zarco Menangi MotoGP Prancis 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Mei 2025 |07:16 WIB
Kehadiran sang Ibu Bantu Johann Zarco Menangi MotoGP Prancis 2025
Sang ibu membantu Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: X/@lcr_team)
A
A
A

LE MANS – Johann Zarco mengaku kehadiran sang ibu ikut membantunya memenangi MotoGP Prancis 2025. Bahkan, itu adalah kali pertama sang ibunda menyaksikan langsung putranya balapan di kelas premier!

Zarco tampil impresif pada balapan MotoGP Prancis 2025 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 11 Mei malam WIB. Perjudiannya di awal lomba membuahkan hasil positif.

1. Perjudian

Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@lcr.team)
Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@lcr.team)

Pembalap tim LCR Honda tersebut memilih langsung menggunakan motor dengan ban basah sejak sebelum start. Sementara, sejumlah rider mengubah-ubah keputusan menjelang dan saat lomba dimulai.

Strategi Zarco itu membuahkan kemenangan keduanya di MotoGP sejak naik kelas pada 2017. Kali ini, ia merasa lebih sempurna karena disaksikan langsung kedua orangtua plus terjadi di negara asalnya.

"Ya, itu sempurna karena ibu saya tidak pernah datang selama 17 tahun balapan, dan dia hanya datang sekali dan saya menang," kata Zarco, dikutip dari Motosan, Senin (13/5/2025).

"Jadi, saya pikir itu sudah cukup, tidak perlu kembali. Saya pikir dia akan lebih menikmatinya dari rumah karena dia bilang itu sangat menegangkan baginya, dan itu sangat istimewa di sini," imbuh pria berpaspor Prancis itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183474/simak_jadwal_motogp_valencia_2025_hari_ini_di_sirkuit_ricardo_tormo-pIu5_large.jpg
Jadwal MotoGP Valencia 2025 Hari Ini: Marco Bezzecchi Ungguli Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/38/3183464/marc_marquez-6D8I_large.jpg
Ambisi Marc Marquez untuk MotoGP 2026: The Baby Alien Bertekad Pertahankan Gelar Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183339/marc_marquez-kNLV_large.jpg
Marc Marquez Ikhlas Absen Tes MotoGP Valencia, Pasrahkan Pengembangan Desmosedici kepada Francesco Bagnaia Cs
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183441/marc_marquez_dan_alex_marquez-nMO4_large.jpg
Marc Marquez Sebut MotoGP 2025 Bersejarah, Bangga Ukir Rekor Finis 1-2 Bareng sang Adik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183419/motogp_valencia_2025-rJmn_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Valencia 2025 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/38/3183401/marc_marquez-PeQn_large.jpg
Marc Marquez Absen di Tes Valencia, Ducati Percayakan Pengembangan Motor ke 2 Pembalap Ini
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement