Kehadiran sang Ibu Bantu Johann Zarco Menangi MotoGP Prancis 2025

LE MANS – Johann Zarco mengaku kehadiran sang ibu ikut membantunya memenangi MotoGP Prancis 2025. Bahkan, itu adalah kali pertama sang ibunda menyaksikan langsung putranya balapan di kelas premier!

Zarco tampil impresif pada balapan MotoGP Prancis 2025 di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Minggu 11 Mei malam WIB. Perjudiannya di awal lomba membuahkan hasil positif.

1. Perjudian

Johann Zarco memenangi MotoGP Prancis 2025 (Foto: Instagram/@lcr.team)

Pembalap tim LCR Honda tersebut memilih langsung menggunakan motor dengan ban basah sejak sebelum start. Sementara, sejumlah rider mengubah-ubah keputusan menjelang dan saat lomba dimulai.

Strategi Zarco itu membuahkan kemenangan keduanya di MotoGP sejak naik kelas pada 2017. Kali ini, ia merasa lebih sempurna karena disaksikan langsung kedua orangtua plus terjadi di negara asalnya.

"Ya, itu sempurna karena ibu saya tidak pernah datang selama 17 tahun balapan, dan dia hanya datang sekali dan saya menang," kata Zarco, dikutip dari Motosan, Senin (13/5/2025).

"Jadi, saya pikir itu sudah cukup, tidak perlu kembali. Saya pikir dia akan lebih menikmatinya dari rumah karena dia bilang itu sangat menegangkan baginya, dan itu sangat istimewa di sini," imbuh pria berpaspor Prancis itu.