Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

2 Pembalap Top Asal Prancis yang Sukses Raih Podium di Sirkuit Le Mans, Nomor 1 Juara Dunia MotoGP 2021

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |18:57 WIB
2 Pembalap Top Asal Prancis yang Sukses Raih Podium di Sirkuit Le Mans, Nomor 1 Juara Dunia MotoGP 2021
Dua pembalap asal Prancis, Johann Zarco (kanan) dan Fabio Quartararo. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 2 pembalap top MotoGP asal Prancis yang sukses raih podium di Sirkuit Le Mans menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, MotoGP Prancis 2025 akan segera bergulir di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 9-11 Mei 2025.

Sebelum tampil di MotoGP Prancis 2025, ada baiknya melihat sejarah terkait siapa saja pembalap dari Negeri Pizza itu yang pernah merasakan podium di Le Mans. Mengapa tak bahas yang juara?

Karena dalam sejarahnya, belum pernah ada pembalap MotoGP asal Prancis yang menang di Le Mans. Dari sekian banyak pembalap top Prancis, hanya dua yang nyaris menang di Sirkut Le Mans karena berhasil finis di podium. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap Top Asal Prancis yang Sukses Raih Podium di Sirkuit Le Mans:

2. Johann Zarco

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)
Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

Johann Zarco tercatat sudah tiga kali naik podium di Sirkuit Le Mans. Pada tahun debutnya di MotoGP 2017, Zarco bahkan berhasil finis kedua di Sirkuit Le Mans.

Prestasi yang sama kembali terulang di MotoGP Prancis 2021, di mana Zarco kembali menjadi runner-up di kampung halaman sendiri. Lalu MotoGP Prancis 2023, Zarco harus puas finis ketiga.

Sisanya, Zarco kesulitan untuk bisa menang di kandang sendiri. Lantas akankah Zarco bisa merebut kemenangan pertamanya di Sirkuit Le Mans bersama LCR Honda?

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182648/marc_marquez_berhasil_menyamai_gelar_juara_motogp_milik_valentino_rossi_marcmarquez93-u13J_large.jpg
Kisah Marc Marquez Bangkit dari Kutukan Valentino Rossi yang Bikin Dirinya Hampir Pensiun dari MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182610/alex_marquez-ZOvq_large.jpg
Alex Marquez Kirim Peringatan ke Ducati Usai Kalah Saing dari Marco Bezzecchi di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182580/francesco_bagnaia-xlva_large.jpg
Francesco Bagnaia: Marco Bezzecchi Lebih Pantas Tempati 3 Besar di Klasemen MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182564/marco_bezzecchi-Y0Cz_large.jpg
Alex Marquez Ungkap Keganasan Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Portugal 2025: Dia Sangat Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182543/francesco_bagnaia-DsPf_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Berturut-turut Usai Kecelakaan di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182451/jorge_lorenzo_bicara_blak_blakan_terkait_insiden_yang_dikenal_dengan_sepang_clash_antara_valentino_rossi_vs_marc_marquez-E6hU_large.jpg
Blak-blakan Jorge Lorenzo soal Sepang Clash Valentino Rossi vs Marc Marquez: Disengaja, Tidak Sportif!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement