2 Pembalap Top Asal Prancis yang Sukses Raih Podium di Sirkuit Le Mans, Nomor 1 Juara Dunia MotoGP 2021

ADA 2 pembalap top MotoGP asal Prancis yang sukses raih podium di Sirkuit Le Mans menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, MotoGP Prancis 2025 akan segera bergulir di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 9-11 Mei 2025.

Sebelum tampil di MotoGP Prancis 2025, ada baiknya melihat sejarah terkait siapa saja pembalap dari Negeri Pizza itu yang pernah merasakan podium di Le Mans. Mengapa tak bahas yang juara?

Karena dalam sejarahnya, belum pernah ada pembalap MotoGP asal Prancis yang menang di Le Mans. Dari sekian banyak pembalap top Prancis, hanya dua yang nyaris menang di Sirkut Le Mans karena berhasil finis di podium. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pembalap Top Asal Prancis yang Sukses Raih Podium di Sirkuit Le Mans:

2. Johann Zarco

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

Johann Zarco tercatat sudah tiga kali naik podium di Sirkuit Le Mans. Pada tahun debutnya di MotoGP 2017, Zarco bahkan berhasil finis kedua di Sirkuit Le Mans.

Prestasi yang sama kembali terulang di MotoGP Prancis 2021, di mana Zarco kembali menjadi runner-up di kampung halaman sendiri. Lalu MotoGP Prancis 2023, Zarco harus puas finis ketiga.

Sisanya, Zarco kesulitan untuk bisa menang di kandang sendiri. Lantas akankah Zarco bisa merebut kemenangan pertamanya di Sirkuit Le Mans bersama LCR Honda?