Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Jadi Biang Keladi, Francesco Bagnaia Tak Lagi Tampil Buas di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |11:36 WIB
Marc Marquez Jadi Biang Keladi, Francesco Bagnaia Tak Lagi Tampil Buas di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez setim di MotoGP 2025. (Foto: Ducati)
A
A
A

FRANCESCO Bagnaia kehilangan percaya diri di MotoGP 2025 gara-gara kehadiran Marc Marquez di Ducati. Hal ini diungkap komentator MotoGP untuk ESPN saluran Amerika Latin, yakni Gustavo Morea.

Ya, penampilan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, terus menjadi sorotan di awal musim MotoGP 2025. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- disebut telah kehilangan kepercayaan dirinya di lintasan karena kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

1. Marc Marquez Jadi Biang Keladi

Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo tampak menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia pada musim ini. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu langsung tampil moncer dengan meraih tiga kemenangan balapan utama dalam lima seri balapan yang dimainkan.

Beda cerita dengan Bagnaia yang baru meraih satu kemenangan balapan utama. Murid Valentino Rossi itu cukup kesulitan untuk meredam Marquez di lintasan, serta Alex Marquez yang juga sedang dalam performa terbaiknya pada awal musim ini.

2. Kehilangan Percaya Diri

Penampilan Bagnaia yang melempem itu mendapat sorotan dari Gustavo Morea yang merupakan komentator MotoGP untuk ESPN saluran Amerika Latin. Morea menilai Pecco yang sekarang tidak seperti sosok yang dikenal seperti musim-musim sebelumnya dengan kepercayaan diri yang tinggi.

“Kalian lihat kan, Pecco sekarang seperti kehilangan kepercayaan diri? Dulu dia lebih agresif, menyerang habis-habisan setelah dua atau tiga lap pemanasan,”  kata Morea, dilansir dari Motosan, Kamis (8/5/2025).

“Sekarang saya tidak melihat itu lagi. Sepertinya dia tahu dia akan kalah. Itu bukan Pecco yang dulu, bukan juara yang kita kenal,” sambungnya.

Menurut Morea, Bagnaia pada musim lalu seperti binatang buas ketika bertarung melawan Jorge Martin. Namun sekarang, Pecco justru kehilangan tajinya.

“Saat dia bertarung dengan Jorge Martin, dia seperti binatang buas. Tapi sekarang binatang buas itu tidak muncul,” terang dia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182580/francesco_bagnaia-xlva_large.jpg
Francesco Bagnaia: Marco Bezzecchi Lebih Pantas Tempati 3 Besar di Klasemen MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182564/marco_bezzecchi-Y0Cz_large.jpg
Alex Marquez Ungkap Keganasan Marco Bezzecchi Usai Menang di MotoGP Portugal 2025: Dia Sangat Cepat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182543/francesco_bagnaia-DsPf_large.jpg
Penyebab Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Berturut-turut Usai Kecelakaan di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182451/jorge_lorenzo_bicara_blak_blakan_terkait_insiden_yang_dikenal_dengan_sepang_clash_antara_valentino_rossi_vs_marc_marquez-E6hU_large.jpg
Blak-blakan Jorge Lorenzo soal Sepang Clash Valentino Rossi vs Marc Marquez: Disengaja, Tidak Sportif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182496/klasemen_sementara_motogp_2025_kelar_race_motogp_portugal_2025_sudah_diketahui-eXY0_large.jpg
Klasemen Sementara MotoGP 2025 Kelar Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Naik Posisi 3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182490/marco_bezzecchi_sukses_jadi_pemenang_balapan_motogp_portugal_2025-pI5r_large.jpg
Hasil Race MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Jadi Pemenang, Francesco Bagnaia Gagal Finis Lagi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement