Marc Marquez Jadi Biang Keladi, Francesco Bagnaia Tak Lagi Tampil Buas di MotoGP 2025

FRANCESCO Bagnaia kehilangan percaya diri di MotoGP 2025 gara-gara kehadiran Marc Marquez di Ducati. Hal ini diungkap komentator MotoGP untuk ESPN saluran Amerika Latin, yakni Gustavo Morea.

Ya, penampilan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, terus menjadi sorotan di awal musim MotoGP 2025. Pecco -sapaan akrab Bagnaia- disebut telah kehilangan kepercayaan dirinya di lintasan karena kehadiran Marc Marquez di Ducati Lenovo.

1. Marc Marquez Jadi Biang Keladi

Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo tampak menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia pada musim ini. Pasalnya, rider berjuluk Baby Alien itu langsung tampil moncer dengan meraih tiga kemenangan balapan utama dalam lima seri balapan yang dimainkan.

Beda cerita dengan Bagnaia yang baru meraih satu kemenangan balapan utama. Murid Valentino Rossi itu cukup kesulitan untuk meredam Marquez di lintasan, serta Alex Marquez yang juga sedang dalam performa terbaiknya pada awal musim ini.

2. Kehilangan Percaya Diri

Penampilan Bagnaia yang melempem itu mendapat sorotan dari Gustavo Morea yang merupakan komentator MotoGP untuk ESPN saluran Amerika Latin. Morea menilai Pecco yang sekarang tidak seperti sosok yang dikenal seperti musim-musim sebelumnya dengan kepercayaan diri yang tinggi.

“Kalian lihat kan, Pecco sekarang seperti kehilangan kepercayaan diri? Dulu dia lebih agresif, menyerang habis-habisan setelah dua atau tiga lap pemanasan,” kata Morea, dilansir dari Motosan, Kamis (8/5/2025).

“Sekarang saya tidak melihat itu lagi. Sepertinya dia tahu dia akan kalah. Itu bukan Pecco yang dulu, bukan juara yang kita kenal,” sambungnya.

Menurut Morea, Bagnaia pada musim lalu seperti binatang buas ketika bertarung melawan Jorge Martin. Namun sekarang, Pecco justru kehilangan tajinya.

“Saat dia bertarung dengan Jorge Martin, dia seperti binatang buas. Tapi sekarang binatang buas itu tidak muncul,” terang dia.