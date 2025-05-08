3 Pembalap Indonesia yang Berpotensi Tampil di MotoGP, Nomor 1 Tengah Bersaing di Moto2 2025

ADA 3 pembalap Indonesia yang berpotensi tampil di MotoGP. Ketiga nama ini merupakan para rider muda Indonesia yang jelas masih memiliki karier yang panjang sehingga kans untuk berjuang main di kelas MotoGP sangatlah besar.

Sampai saat ini, belum ada pembalap Indonesia yang beraksi di ajang balap motor paling prestisius di dunia tersebut. Tentu fans balap Tanah Air sangat menantikan suatu saat nanti benar-benar ada pembalap Indonesia yang beraksi di kelas MotoGP.

Sejauh, Indonesia memiliki tiga pembalap yang menjanjikan. Ketiga diharapkan terus berprestasi sehingga ada tim MotoGP yang merekrut mereka untuk bersaing di lintasan balapan.

Berikut 3 Pembalap Indonesia yang Berpotensi Tampil di MotoGP:

3. Andi Farid Izdihar

andi gilang foto ig @27_andigilang

Andi Farid Izdihar atau yang lebih akrab disapa Andi Gilang pernah prestasi manis di ajang balap motor. Dia pernah menyabet kemenangan di seri Qatar Asia Talent Cup 2015.

Pada tahun yang sama, dia juga menjadi runner-up di Suzuki 4 Hours Endurance Race. Tak heran, beberapa tahun kemudian Andi mendapatkan kesempatan beraksi di Moto2 (2019-2020) dan Moto3 (2021).

Kini Andi Gilang tengah berkompetksi di Asia Road Racing Championship (ARRC) 2025. Dengan usianya yang sudah berumur 27 tahun, kans Andi Gilang terjun ke MotoGP masih ada walau sangat kecil.

2. Veda Ega Pratama

Veda Ega Pratama duduk bareng Marc Marquez (Foto: Instagram/@asiatalentcup)

Veda Ega Pratama saat ini tengah bersaing di JuniorGP atau yang dulunya disebut CEV Moto3 dan Moto3 Junior World Championship. Turnamen tersebut terbukti sudah banyak melahirkan pembalap bintang seperti Fabio Quartararo hingga Alex Marquez.

Tentu diharapkan Veda Ega yang masih berusia 16 tahun bisa menimba ilmu yang banyak di kompetisi tersebut. Agar nantinya Veda Ega bisa mendapatkan kesempatan dilirik tim MotoGP.