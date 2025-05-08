Advertisement
MOTOGP

5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Prancis 2025, Nomor 1 Baru Tendang Marc Marquez dari Puncak Klasemen!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |09:30 WIB
5 Pembalap Calon Pemenang MotoGP Prancis 2025, Nomor 1 Baru Tendang Marc Marquez dari Puncak Klasemen!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

5 pembalap calon pemenang MotoGP Prancis 2025 menarik diulas. Salah satunya baru tendang Marc Marquez dari puncak klasemen.

Ya, ajang MotoGP 2025 akan berlanjut akhir pekan ini. Balapan seru siap digelar di Sirkuit Le Mans, pada Minggu 11 Mei 2025 pukul 19.00 WIB.

Jelang balapan tersebut, sejumlah pembalap difavoritkan menang. Tentu saja, ada faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pembalap calon pemenang MotoGP Prancis 2025:

5. Fabio Quartararo

Fabio Quartararo,. yamahamotogp

Salah satu pembalap calon pemenang MotoGP Prancis 2025 adalah Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Yamaha ini akan menjalani balapan rumahnya di Sirkuit Le Mans.

Tampil di negara dan hadapan publik sendiri, Quartararo tentunya akan semakin termotivasi untuk mendulang hasil manis. Kans itu terbuka lebar karena Quartararo juga baru saja tampil gacor. Di MotoGP Spanyol 2025, dia berhasil rebut pole position. Pada balapan utama, dia pun bisa finis di urutan kedua.

4. Franco Morbidelli

Franco Morbidelli. (Foto: Instagram/vr46racingteam)

Lalu, ada nama Franco Morbidelli. Murid sekaligus pembalap tim Valentino Rossi ini juga sedot perhatian jelang MotoGP Prancis 2025.

Pasalnya, Morbidelli terus berkiprah manis. Musim ini, dia sudah 2 kali naik podium di balapan utama dan sekali di sprint race. Dengan mendapat dukungan langsung dari Rossi yang kini kerap hadir dalam balapan MotoGP, Morbidelli bisa jadi ancaman untuk para rivalnya.

3. Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Di urutan ketiga, ada Francesco Bagnaia. Pembalap tim Ducati Lenovo ini juga tetap harus diperhitungkan dalam perebutan kemenangan di MotoGP Prancis 2025.

Meski kalah saing dari Marc Marquez sejauh musim ini, Bagnaia tetap pembalap hebat. Dia pun bisa tampil trengginas di Le Mans hingga rebut kemenangan.

 

