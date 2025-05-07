Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Marc Marquez, Race Director Ubah Aturan Jelang MotoGP Prancis 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |16:38 WIB
Gara-Gara Marc Marquez, Race Director Ubah Aturan Jelang MotoGP Prancis 2025
Race Director MotoGP terpaksa mengubah aturan gara-gara ulah Marc Marquez (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

GARA-GARA aksi Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2025, Race Director MotoGP jadi harus mengubah aturan. Ini akan mulai berlaku sejak MotoGP Prancis 2025 pada 9-11 Mei.

Marquez memicu kehebohan jelang balapan utama MotoGP AS 2025 di Sirkuit COTA, Austin, Texas, pada Maret silam. Penyebabnya, ia tiba-tiba lari dari grid ke pit untuk ganti motor dengan setelan berbeda.

1. Start Tertunda

Start MotoGP Amerika Serikat 2025 kacau (Foto: MotoGP)
Start MotoGP Amerika Serikat 2025 kacau (Foto: MotoGP)

Hal itu memicu huru-huru di grid karena sejumlah pembalap mengikuti aksinya. Race Director MotoGP memilih menunda start serta tidak menjatuhkan hukuman untuk Marquez dan kawan-kawan.

Keputusan itu sempat jadi sorotan. Pada akhirnya, Race Director MotoGP Mike Webb dan timnya memilih untuk membuat regulasi baru soal prosedur start yang tegas.

2. Langsung Kena Hukuman Long Lap

Kali ini, mereka akan menjatuhkan hukuman kepada pembalap jika meninggalkan posisinya di grid jelang start. Perubahan tersebut lebih tegas dan jelas ketimbang sebelumnya.

“Sejak GP AS, kami menghabiskan banyak waktu untuk meninjau kondisi balapan dan melihat seperti apa regulasinya bisa ditingkatkan. Kali ini akan lebih simpel. Siapapun pembalap yang meninggalkan grid akan terkena penalti,” tegas Webb, melansir dari Crash, Rabu (7/5/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182469/link_live_streaming_race_motogp_portugal_2025_ada_di_akhir_artikel_ini-1McF_large.jpg
Link Live Streaming Race MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182463/pedro_acosta_harus_mengakui_keunggulan_alex_marquez_pada_sprint_race_motogp_portugal_2025-wb6V_large.jpg
Kalah Tipis saat Sprint Race, Pedro Acosta Ancam Alex Marquez Jelang MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182414/alex_marquez_berpeluang_menang_di_motogp_portugal_2025_alexmarquez73-iSZm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Portugal 2025 Malam Ini: Siapa Bisa Hentikan Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182360/marc_marquez-wi3A_large.jpg
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182358/alex_marquez-TSqz_large.jpg
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182348/alex_marquez-2c9l_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Sengit, Alex Marquez Menang, Asapi Pedro Acosta!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement