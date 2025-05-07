JADWAL dan link live streaming MotoGP Prancis 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri keenam MotoGP 2025 itu tepatnya akan digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pada 9-11 Mei 2025 dan dapat saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.
Dengan panjang lintasan dan tikungan yang menantang, MotoGP France 2025 menjanjikan tontonan adrenalin tinggi sepanjang akhir pekan. Baik Moto3, Moto2, MotoGP, hingga MotoE, semua kelas siap menyuguhkan pertarungan sengit di atas aspal Prancis.
Jumat, 9 Mei 2025
13:55 – Moto3 – Free Practice 1
14:40 – Moto2 – Free Practice 1
15:35 – MotoGP – Free Practice 1
18:10 – Moto3 – Practice
18:55 – Moto2 – Practice
19:50 – MotoGP – Practice
22:00 – MotoE – Qualifying
Sabtu, 10 Mei 2025
13:35 – Moto3 – Free Practice 2
14:20 – Moto2 – Free Practice 2
15:00 – MotoGP – Free Practice 2
15:40 – MotoGP – Qualifying 1 & 2
17:45 – Moto3 – Qualifying 1 & 2
18:45 – Moto2 – Qualifying 1 & 2
19:45 – MotoGP – Sprint
21:00 – MotoE – Race 1