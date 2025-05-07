Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Prancis 2025 di Vision+, Klik di Sini!

JADWAL dan link live streaming MotoGP Prancis 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri keenam MotoGP 2025 itu tepatnya akan digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pada 9-11 Mei 2025 dan dapat saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Dengan panjang lintasan dan tikungan yang menantang, MotoGP France 2025 menjanjikan tontonan adrenalin tinggi sepanjang akhir pekan. Baik Moto3, Moto2, MotoGP, hingga MotoE, semua kelas siap menyuguhkan pertarungan sengit di atas aspal Prancis.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Jumat, 9 Mei 2025

13:55 – Moto3 – Free Practice 1

14:40 – Moto2 – Free Practice 1

15:35 – MotoGP – Free Practice 1

18:10 – Moto3 – Practice

18:55 – Moto2 – Practice

19:50 – MotoGP – Practice

22:00 – MotoE – Qualifying

MotoGP Prancis 2025

Sabtu, 10 Mei 2025

13:35 – Moto3 – Free Practice 2

14:20 – Moto2 – Free Practice 2

15:00 – MotoGP – Free Practice 2

15:40 – MotoGP – Qualifying 1 & 2

17:45 – Moto3 – Qualifying 1 & 2

18:45 – Moto2 – Qualifying 1 & 2

19:45 – MotoGP – Sprint

21:00 – MotoE – Race 1