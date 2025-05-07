Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Prancis 2025 di Vision+, Klik di Sini!

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |11:54 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming MotoGP Prancis 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Saksikan MotoGP Prancis 2025 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming MotoGP Prancis 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri keenam MotoGP 2025 itu tepatnya akan digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pada 9-11 Mei 2025 dan dapat saksikan secara streaming di Vision+ dengan klik di sini.

Dengan panjang lintasan dan tikungan yang menantang, MotoGP France 2025 menjanjikan tontonan adrenalin tinggi sepanjang akhir pekan. Baik Moto3, Moto2, MotoGP, hingga MotoE, semua kelas siap menyuguhkan pertarungan sengit di atas aspal Prancis.

Berikut Jadwal Lengkapnya:

Jumat, 9 Mei 2025

13:55 – Moto3 – Free Practice 1

14:40 – Moto2 – Free Practice 1

15:35 – MotoGP – Free Practice 1

18:10 – Moto3 – Practice

18:55 – Moto2 – Practice

19:50 – MotoGP – Practice

22:00 – MotoE – Qualifying

MotoGP Prancis 2025
MotoGP Prancis 2025

Sabtu, 10 Mei 2025

13:35 – Moto3 – Free Practice 2

14:20 – Moto2 – Free Practice 2

15:00 – MotoGP – Free Practice 2

15:40 – MotoGP – Qualifying 1 & 2

17:45 – Moto3 – Qualifying 1 & 2

18:45 – Moto2 – Qualifying 1 & 2

19:45 – MotoGP – Sprint

21:00 – MotoE – Race 1

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182414/alex_marquez_berpeluang_menang_di_motogp_portugal_2025_alexmarquez73-iSZm_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Portugal 2025 Malam Ini: Siapa Bisa Hentikan Alex Marquez?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182360/marc_marquez-wi3A_large.jpg
Kevin Schwantz: Marc Marquez Bakal Lampaui Rekor Valentino Rossi di MotoGP!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182358/alex_marquez-TSqz_large.jpg
Alex Marquez Belum Puas Menangi Duel Sengit Lawan Pedro Acosta di Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Masih Ada Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182348/alex_marquez-2c9l_large.jpg
Hasil Sprint Race MotoGP Portugal 2025: Sengit, Alex Marquez Menang, Asapi Pedro Acosta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182322/marco_bezzecchi-WATP_large.jpg
Hasil Kualifikasi MotoGP Portugal 2025: Marco Bezzecchi Amankan Pole Position, Alex Marquez Jatuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182309/fermin_aldeguer_dan_alex_marquez-aG5k_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Portugal 2025: Fermin Aldeguer Paling Kencang, Alex Marquez Mengekor!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement