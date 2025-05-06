Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Bahagia Valentino Rossi Tertawakan Marc Marquez saat Crash di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |10:52 WIB
Momen Bahagia Valentino Rossi Tertawakan Marc Marquez saat <i>Crash</i> di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2025
Momen bahagia Valentino Rossi tertawakan Marc Marquez di Sirkuit Jerez terekam kamera (Foto: Instagram/@circuito_de_jerez)
MOMEN bahagia Valentino Rossi tertawakan Marc Marquez saat crash di Sirkuit Jerez pada MotoGP Spanyol 2025 terekam kamera. Video tersebut langsung viral di media sosial.

Marquez terjatuh saat melaju di posisi tiga pada balapan MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Minggu 27 April malam WIB. Ia mencium gravel di tikungan delapan pada putaran tiga.

1. Kebetulan di Lokasi Kecelakaan

Valentino Rossi diduga menertawakan Marc Marquez (Foto: X/@SrPole_)
Valentino Rossi diduga menertawakan Marc Marquez (Foto: X/@SrPole_)

Secara kebetulan, Rossi berada di area dekat lokasi kejadian bersama kru timnya! Ia tampak kaget melihat kecelakaan yang menimpa Marquez. Sejurus kemudian, The Doctor justru tertawa.

“Valentino Rossi merayakan jatuhnya Marc Marquez di Jerez. Dia sangat antusias, sesuatu yang tidak dilakukannya saat Marc marquez masih menjadi rivalnya,” tulis akun X @SrPole_, dikutip Selasa (6/5/2025).

“Dia tidak pernah memenangi satu pun kejuaraan dunia saat itu. Betapa buruk sekali rasa iri itu. Dia akan menderita tahun ini,” imbuh pemilik akun tersebut.

2. Mendampingi Tim

Rossi memang berada di Jerez untuk mendampingi timnya Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Selain itu, ada beberapa muridnya yang tampil di MotoGP Spanyol 2025 seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli.

Tahun lalu, Rossi juga hadir di Jerez. Ia bahkan berada di parc ferme bersamaan dengan Marquez yang ketika itu finis kedua di belakang Bagnaia.

 

Halaman:
1 2

