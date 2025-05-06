Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Siapa Bisa Jegal Marc Marquez di MotoGP Prancis 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |08:55 WIB
Siapa Bisa Jegal Marc Marquez di MotoGP Prancis 2025?
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez diprediksi bakal berjaya di MotoGP Prancis 2025. Namun, adakah rider lain yang mampu menjegal dominasi Marquez di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 9-11 Mei 2025 mendatang?

Ya, Marquez lagi-lagi dipercaya mampu tampil beringas di MotoGP Prancis 2025. Pasalnya di lima seri belumnya, Marquez mampu tampil menjanjikan.

1. Marquez Mendominasi

Marquez selalu menjadi pemenang di sprint race dari lima seri awal MotoGP 2025. Ia pun selalu mampu merebut pole position sejak awal musim, hanya seri terakhir, yakni MotoGP Spanyol 2025 posisi pole direbut Fabio Quartararo (Monster Yamaha).

Sementara untuk balapan utama, Marquez mampu menang tiga dari lima seri yang sudah dimainkan. Menariknya, dua kali ia gagal menang itu bukan karena kalah saing dengan para rider lain.

Dua kegagalan itu bisa dikatakan karena kesalahan Marquez sendiri. Sebab ia kehilangan posisi terdepan karena terlalu ngotot hingga kehilangan keseimbangan dan akhirnya kecelakaan.

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)

Kini, Marquez bertengger di posisi kedua pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan 139 poin. Ia hanya tertinggal 1 angka saja dari Alex Marquez (Gresini Ducati) yang berada di puncak klasemen.

Marquez pun diprediksi akan kembali ke puncak klasemen dengan penampilannya di MotoGP Prancis 2025. Lantas akankah Marquez benar-benar berjaya? Atau justru dijegal pembalap lain?

 

