Carlo Pernat Kritik Marc Marquez yang Terlalu Ambisius: Lawannya Adalah Dirinya Sendiri!

JEREZ – Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, kritik tajam Marc Marquez yang terlalu ambisius. Dia menilai kelemahan terbesar Marc Marquez adalah dirinya sendiri.

Ia berpendapat, Marquez terlalu ambisius. Hal itu pun akan menjadi beban tersendiri untuk Marc Marquez.

1. 2 Kali Jatuh

Marc Marquez sudah dua kali jatuh pada balapan utama dari lima seri balapan MotoGP 2025. Kejatuhan pertama The Baby Alien -julukan Marc Marquez- terjadi di MotoGP Amerika Serikat.

Kemudian, Marquez kembali terjatuh pada momen krusial di MotoGP Spanyol 2025. Akibat kecelakaan di awal balapan itu, Marquez harus rela kehilangan posisi puncak klasemen sementara.

Dia tertinggal dari adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menang di MotoGP Spanyol 2025. Alex kini telah mengoleksi 140 poin, unggul satu angka dari Marquez.