Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Carlo Pernat Kritik Marc Marquez yang Terlalu Ambisius: Lawannya Adalah Dirinya Sendiri!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |01:05 WIB
Carlo Pernat Kritik Marc Marquez yang Terlalu Ambisius: Lawannya Adalah Dirinya Sendiri!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

JEREZ – Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, kritik tajam Marc Marquez yang terlalu ambisius. Dia menilai kelemahan terbesar Marc Marquez adalah dirinya sendiri.

Ia berpendapat, Marquez terlalu ambisius. Hal itu pun akan menjadi beban tersendiri untuk Marc Marquez.

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

1. 2 Kali Jatuh

Marc Marquez sudah dua kali jatuh pada balapan utama dari lima seri balapan MotoGP 2025. Kejatuhan pertama The Baby Alien -julukan Marc Marquez- terjadi di MotoGP Amerika Serikat.

Kemudian, Marquez kembali terjatuh pada momen krusial di MotoGP Spanyol 2025. Akibat kecelakaan di awal balapan itu, Marquez harus rela kehilangan posisi puncak klasemen sementara.

Dia tertinggal dari adiknya, Alex Marquez (Gresini Ducati) yang menang di MotoGP Spanyol 2025. Alex kini telah mengoleksi 140 poin, unggul satu angka dari Marquez.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/38/3182172/marc_marquez_dan_pedro_acosta-yxOV_large.jpg
Pedro Acosta Tak Keberatan jika Setim dengan Marc Marquez: Dia Takkan Rugikan Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182158/alex_marquez-zRZm_large.jpg
Hasil Latihan MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Konsisten Tercepat, Francesco Bagnaia Kedua!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182103/alex_marquez-PzTA_large.jpg
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Memble!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182018/nicolo_bulega_akan_menjalani_debutnya_sebagai_pengganti_marc_marquez_pada_motogp_portugal_2025-90hf_large.jpg
Pengganti Marc Marquez Malah Gugup Jelang Debut di MotoGP Portugal 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3181925/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_hari_ini-6TG0_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025 Hari Ini: Alex Marquez Menggila di Latihan Bebas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/38/3181854/jorge_martin-ZYbz_large.jpg
Peringatan Aprilia untuk Jorge Martin: Siap-Siap Menderita di Awal MotoGP 2026!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement