Jelang MotoGP Prancis 2025: Ducati Harus Belajar dari Kesalahan Marc Marquez di Spanyol

Gigi DaillIgna menyatakan Ducati harus belajar dari kesalahan Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)

MANAJER Umum Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, merasa timnya harus belajar dari kesalahan Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2025. Hal itu jadi peringatan buat tim Ducati Lenovo untuk bangkit.

Marquez melakukan kesalahan fatal pada MotoGP Spanyol 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh pada putaran tiga lomba di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Minggu 27 April 2025.

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

Kesalahan itu membuat Marquez harus puas finis di posisi ke-12. Pembalap asal Spanyol tersebut kehilangan banyak poin dan harus tergusur dari puncak klasemen sementara MotoGP 2025.

1. Blunder Fatal

Dall'Igna mengakui kesalahan Marquez sangat fatal. Namun menurutnya, ada hikmah dibalik blunder peraih enam kali juara MotoGP tersebut.

"Apa yang bisa saya katakan tentang Marc... sayangnya kesalahannya terjadi terlalu dini, jauh sebelum GP terbentuk dan nilai-nilai di lintasan menjadi jelas,” ungkap Dall’Igna, dikutip dari Crash, Senin (5/5/2025).

“Sebaiknya kami mulai memikirkan komitmen kami berikutnya, tanpa menyimpan keraguan tetapi mengingat semua ini," imbuh pria asal Italia itu.