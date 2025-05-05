PB POBSI Apresiasi Penyelenggaraan Labewa Seri 4: Muncul Banyak Talenta Muda Biliar dari Berbagai Daerah!

PB POBSI apresiasi penyelenggaraan Labewa Seri 4 yang berjalan sukses. Turnamen ini pun hadirkan banyak talenta muda biliar dari berbagai daerah.

Turnamen Labewa Seri 4, 9 Ball Series Class D telah rampung digelar. Turnamen yang digelar di Labewa Cue Sports Karawaci, pada 3-4 Mei 2025, ini berjalan sukses dengan dukungan penuh dari POBSI (Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia).

Kompetisi ini menjadi bagian penting dari upaya pembinaan atlet nasional, khususnya di kategori Class D. Labewa Seri 4 juga menjadi panggung unjuk kemampuan bagi para pemain muda dari berbagai daerah.

Berikut Daftar Juara Labewa Seri 4:

Juara 1: M. Akbar (Cosmic Palembang)

Juara 2: Nofriando Aberoy (AJS Padang)

Juara 3 Bersama: Iqbal Wahyu Ramadhan (Arena Medan) & Nasaruddin (Ourss Kendari)

Beri Apresiasi

Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan Prestasi POBSI, Hamka Jaya, beri apresiasi penyelenggaraan Labewa Seri 4. Menurutnya, turnamen berjalan tertib dan juga kompetitif.

“Kami memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan Labewa 9 Ball Series kategori Class D ini, dari Seri 1 hingga Seri 4 yang berjalan konsisten, tertib, dan kompetitif. Turnamen ini berhasil memunculkan banyak talenta muda berbakat dari berbagai daerah," ujar Hamka Jaya, sebagaimana keterangan yang diterima Okezone, Senin (5/5/2025).