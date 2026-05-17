Hidayat Batubara Ditunjuk sebagai Caretaker POBSI Sumatera Utara

PENGURUS Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) secara resmi menetapkan Hidayat Batubara sebagai Ketua Caretaker POBSI Sumatera Utara.

Sekretaris Jenderal PB POBSI Achmad Fadil Nasution saat penyerahan Surat Keputusan (SK) caretaker menyampaikan langkah tersebut dilakukan demi penataan organisasi, keberlangsungan program pembinaan atlet, kompetisi, serta konsolidasi kepengurusan kabupaten/kota agar tetap berjalan dengan baik hingga terlaksananya Musyawarah Provinsi (Musprov) dan terbentuknya kepengurusan definitif.

1. Jaga Profesionalisme

PB POBSI berharap seluruh insan biliar di Sumatera Utara tetap menjaga soliditas, profesionalisme, dan semangat persaudaraan demi kemajuan olahraga biliar, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“PB POBSI secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salomo TR Pardede atas dedikasi dan pengabdiannya selama empat periode sejak tahun 2008 sebagai Ketua Umum POBSI Sumatera Utara. Bersama seluruh jajaran pengurus, beliau telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan bagi Sumatera Utara. Prestasi tersebut menjadi modal penting bagi pembinaan ke depan,” ujar Achmad Fadil Nasution.

2. Siap Bangun Biliar di Sumatera Utara

Ketua Caretaker POBSI Sumatera Utara Hidayat Batubara didampingi jajaran pengurus caretaker, mengajak seluruh pengurus, atlet, klub, dan stakeholder olahraga biliar di Sumatera Utara untuk bersama-sama membangun dan memajukan olahraga biliar di daerah tersebut.