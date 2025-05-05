Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

POBSI Pastikan Kondisi Pebiliar Indonesia Baik di Turnamen 13th World Heyball Masters Grand Final

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:39 WIB
POBSI Pastikan Kondisi Pebiliar Indonesia Baik di Turnamen 13th World Heyball Masters Grand Final
PB POBSI memastikan kondisi pebiliar Indonesia di Turnamen 13th World Heyball Masters Grand Final baik-baik saja (Foto: PB POBSI/Imran Ibrahim)
A
A
A

CHENGDU – PB POBSI memastikan kondisi semua pebiliar Indonesia yang tampil di turnamen 13th World Heyball Masters Grand Final baik. Mereka sedang melalui stage 2 turnamen tersebut. 

Sebanyak tujuh atlet biliar Indonesia diberangkatkan ke 13th World Heyball Masters Grand Final. Mereka adalah Gebby, Rico Herman, Rico Dela Wijaya, Syahroni, Yensen Limas, Albert Januarta, dan Yohan Purwanto. 

1. Baik Fisik dan Mental

Rico Herman tampil di turnamen biliar 13th World Heyball Masters Grand Final (Foto: PB POBSI)
Rico Herman tampil di turnamen biliar 13th World Heyball Masters Grand Final (Foto: PB POBSI)

Ketujuh atlet itu berkompetisi dalam turnamen yang digelar di Chengdu, China, pada 4-17 Mei 2025. Pada hari kedua turnamen itu, Deputy Chairman I Technical and Coaching PB POBSI, Imran Ibrahim, mengungkapkan kondisi atlet sangat baik secara fisik maupun mental. 

"Untuk kondisi (atlet), semuanya dalam kondisi baik," kata Imran lewat pesan WhatsApp kepada Okezone, Senin (5/5/2025). 

Imran menyatakan semuanya siap bertanding pada hari kedua ini. Namun demikian, dari tujuh atlet yang bertanding di stage 1, satu di antaranya telah gugur yakni Gebby.

 

Telusuri berita Sport lainnya
