HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Spanyol 2025 Jadi Bukti Marc Marquez Masih Suka Bikin Kesalahan saat Dibebani Harapan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |10:01 WIB
MotoGP Spanyol 2025 Jadi Bukti Marc Marquez Masih Suka Bikin Kesalahan saat Dibebani Harapan
Marc Marquez masih suka bikin kesalahan saat dibebani harapan yang lebih besar (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MOTOGP Spanyol 2025 menjadi bukti Marc Marquez masih suka bikin kesalahan saat dibebani harapan yang lebih besar. Pendapat itu dikemukakan eks pembalap Sylvain Guintoli.

Seri kelima MotoGP 2025 tersebut berakhir pahit buat Marquez. Ia gagal melanjutkan kesempurnaan saat kualifikasi di empat seri sebelumnya setelah pole position direbut Fabio Quartararo.

1. Belum Bisa Atasi Tekanan

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Instagram/@circuito_de_jerez)
Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: Instagram/@circuito_de_jerez)

Harapan melambung tinggi saat Marquez ternyata bisa memenangi Sprint Race MotoGP Spanyol 2025 di Sirkuit Jerez-Angel Nieto, Jerez de la Fronterra, Sabtu 26 April. Ia masih sempurna dengan lima kemenangan di Sprint Race dari lima seri.

Sayangnya, balapan utama jadi antiklimaks. Marquez terjatuh saat melaju di posisi tiga pada putaran ketiga di tikungan delapan. Untungnya, ia bisa lanjut balapan dan finis di urutan 12.

Kecelakaan yang menimpa Marquez di Spanyol dan MotoGP Amerika Serikat 2025 bulan lalu menjadi acuan opini Guintoli. Menurutnya, pria berusia 32 tahun itu masih belum bisa mengatasi tekanan yang berbeda.

“Ada kans besar (untuk memenangi balapan). Sepertinya, ketika ada harapan, dia (cenderung) melakukan kesalahan. Tekanan yang berbeda itu, dia tidak bisa mengatasinya juga,” papar Guintoli, mengutip dari Crash, Senin (5/5/2025).

 

Telusuri berita Sport lainnya
