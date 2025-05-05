Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Prancis 2025 Minggu Ini: Marc Marquez Kembali Menang?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |08:27 WIB
Jadwal MotoGP Prancis 2025 Minggu Ini: Marc Marquez Kembali Menang?
Simak jadwal MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

LE MANS – Jadwal MotoGP Prancis 2025 minggu ini sudah diketahui. Akankah Marc Marquez kembali menjadi pemenang?

Seri keenam MotoGP 2025 tersebut akan digelar pekan ini tepatnya 9-11 Mei. Balapan dijadwalkan berlangsung di Sirkuit Bugatti, Le Mans.

1. Sorotan Tertuju ke Marc Marquez

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

Sorotan utama tertuju kepada Marc Marquez. Pasalnya, pembalap tim Ducati Lenovo tersebut harus puas finis di urutan 12 pada MotoGP Spanyol 2025 dua pekan lalu gara-gara terjatuh di putaran tiga.

Kegagalan tersebut membuatnya turun ke posisi dua di klasemen MotoGP 2025. Puncak klasemen diraih Alex Marquez yang tampil sebagai pemenang di Spanyol.

2. 3 Kali Menang di Prancis

Situasi ini jelas menambah tekanan buat Marquez. Ia akan semakin terpacu untuk membuktikan diri pada akhir pekan ini di Prancis.

Kebetulan, catatan Marquez di Negeri Mode tidak jelek-jelek amat. Ia pernah tiga kali menang di sana pada 2014, 2018, dan 2019. Pria asal Spanyol itu juga dua kali naik podium pada 2013 serta 2024.

 

Halaman:
1 2
