Rekor Pertemuan Tim Bulu Tangkis Indonesia vs Korea Selatan di Piala Sudirman: Siapa Lebih Unggul?

REKOR pertemuan tim bulu tangkis Indonesia vs Korea Selatan di Piala Sudirman menarik dibahas. Pasalnya kedua negara itu akan berjumpa lagi di semifinal Piala Sudirman 2025 yang digelar di Xiamen Fenghuang Gymnasium, Xiamen, China pada Sabtu (3/5/2025) sore WIB.

Lantas berdasarkan sejarah, siapa yang lebih unggul antara Indonesia atau Korea Selatan ketika berjumpa di Piala Sudirman? Jawabannya ternyata sama kuat.

1. Sudah 8 Kali Bertemu

Sejak Piala Sudirman 1989 sampai 2023, Indonesia dan Korea Selatan sudah berjumpa sebanyak delapan kali. Dari delapan pertemuan itu, Indonesia memetik empat kemenangan, begitu juga Korea Selatan.

Pertemuan terakhir kedua negara terjadi di semifinal Piala Sudirman 2009. Pada saat itu, Tim Merah-Putih yang diperkuat Sony Dwi Kuncoro, Mohammad Ahsan, Adriyanti Firdasari, Greysia Polii, hingga Nova Widianto harus merasakan kekalahan 1-3 dari Korea Selatan.

Alhasil, Indonesia harus puas hanya bisa menjadi semifinal di Piala Sudirman 2009. Lalu pada edisi Piala Sudirman 2007, Indonesia juga menelan kekalahan 2-3 dari Korea Selatan di fase grup.

Jadi, di dua pertemuan terakhir Indonesia selalu kalah dari Korea Selatan. Lalu bagaimana jika pertemuan di semifinal? Indonesia tiga kali berjumpa Korea Selatan di semifinal dan dua kali merasakan kemenangan.

Satu-satunya kekalahan di semifinal kontra Korea Selatan terjadi di Piala Sudirman 2009. Lalu bila berbicara kemenangan terbaik yang diraih Indonesia, jelas terjadi di Piala Sudirman 1989, di mana pasukan Garuda sukses mengalahkan Korea Selatan di final dan menjadi juara.