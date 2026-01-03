Kisah Lindswell Kwok, Atlet Wushu Supercantik Peraih Medali Emas Asian Games yang Mirip Artis Cantik Korea

DUNIA olahraga Indonesia pernah memiliki sosok Ratu Wushu yang tidak hanya dikenal karena ketangguhannya di arena, tetapi juga parasnya yang menawan hingga sering disebut mirip dengan artis cantik asal Korea Selatan. Sosok yang dimaksud adalah Lindswell Kwok, atlet kelahiran Medan, 24 September 1991 ini, telah menjadi ikon prestasi yang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia lewat wushu dan gerakannya yang elegan namun mematikan.

Puncak popularitasnya meledak pada gelaran Asian Games 2018 di Jakarta-Palembang. Saat itu, Lindswell berhasil mengumpulkan poin nyaris sempurna, yakni 19,50, yang membawanya berdiri di podium tertinggi.

Penampilan Lindswell yang memukau bahkan mendapat apresiasi langsung dari Presiden Indonesia kala itu, yakni Joko Widodo. Namun, di balik senyum kemenangannya kala tersebut, Lindswell menyimpan sebuah perjalanan batin yang besar.

1. Perjalanan Spiritual

Keberhasilan meraih emas di Asian Games 2018 menjadi titik balik kehidupan Lindswell. Tak lama setelah mempersembahkan medali emas bagi Indonesia di ajang tersebut, ia memutuskan untuk pensiun dan muncul ke publik dengan penampilan baru yang mengejutkan, mengenakan hijab.

Lindswell Kwok

Kabar ini pun mengonfirmasi perjalanan spiritualnya menjadi seorang mualaf. Meski sempat ada spekulasi bahwa keputusannya berpindah keyakinan karena sang suami, Achmad Hulaefi, Lindswell mengungkapkan ketertarikannya pada Islam sudah dimulai sejak 2015.

Lindswell merasa tersentuh setelah memperhatikan rekan sesama atlet yang menjalankan ibadah sholat di tengah kesibukan latihan. Setelah melalui proses belajar yang panjang dan mendalam, ia akhirnya memantapkan hati mengucapkan dua kalimat syahadat. Kini, ia menikmati perannya sebagai ibu dari tiga orang putra dalam rumah tangga yang harmonis.