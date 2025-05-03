Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Indonesia Menang 3-2 atas Korea Selatan di Semifinal Piala Sudirman 2025?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |07:58 WIB
Indonesia Menang 3-2 atas Korea Selatan di Semifinal Piala Sudirman 2025?
Tim bulu tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

XIAMEN Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan jumpa Korea Selatan di semifinal Piala Sudirman 2025, pada Sabtu (3/5/2025) sore WIB. Tentu mengalahkan Korea Selatan bukanlah perkara yang mudah, namun diprediksi Jonatan Christie dan kawan-kawan mampu untuk menang dan melaju ke final.

Diketahui, Korea Selatan memiliki dua sektor yang sulit untuk ditaklukkan, yakni tunggal putri dan ganda putri. Sehingga untuk bisa mengalahkan Korea Selatan, Indonesia wajib mencuri poin di tiga sektor lainnya, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

1. Kekuatan Korea Selatan

Korea Selatan sejatinya kuat di empat sektor, hanya tunggal putra yang sejauh ini menjadi kelemahan dari Negeri Ginseng tersebut. Terbukti, Korea Selatan selalu kalah di sektor tunggal putra sejak fase grup sampai perempatfinal.

Cho Geon-yeop dan Jeon Hyeok-jin menjadi perwakilan Korea Selatan di sektor tunggal putra, namun mereka selalu kalah di Piala Sudirman 2025. Jadi, seharusnya Indonesia bisa mencuri poin dari sektor tunggal putra.

Meski tunggal putra menjadi beban, empat sektor lain di Korea Selatan berhasil menutupnya. Terutama sektor tunggal putri dan ganda putri mereka.

Tunggal putri Korea Selatan diwakili oleh An Se-young. An Se-young diketahui sampai saat ini masih menjadi tunggal putri peringkat satu dunia.

Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)
Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

An Se-young kemungkinan akan melawan Putri Kusuma Wardani. Sejarah mencatat dari empat pertemuan kedua pemain, atlet yang akrab disapa Putri KW itu selalu menelan kekalahan dari An Se Young.

Kemudian beralih ke sektor ganda putri, Korea Selatan memiliki pasangan peringkat ketiga dunia, Baek Ha Na/Lee So Hee. Pasangan tersebut kemungkinan bakal berjumpa Lanny Tria/Siti Fadia Silva Ramadhanti.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement