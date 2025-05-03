Indonesia Menang 3-2 atas Korea Selatan di Semifinal Piala Sudirman 2025?

XIAMEN – Tim bulu tangkis Indonesia dipastikan jumpa Korea Selatan di semifinal Piala Sudirman 2025, pada Sabtu (3/5/2025) sore WIB. Tentu mengalahkan Korea Selatan bukanlah perkara yang mudah, namun diprediksi Jonatan Christie dan kawan-kawan mampu untuk menang dan melaju ke final.

Diketahui, Korea Selatan memiliki dua sektor yang sulit untuk ditaklukkan, yakni tunggal putri dan ganda putri. Sehingga untuk bisa mengalahkan Korea Selatan, Indonesia wajib mencuri poin di tiga sektor lainnya, yakni tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran.

1. Kekuatan Korea Selatan

Korea Selatan sejatinya kuat di empat sektor, hanya tunggal putra yang sejauh ini menjadi kelemahan dari Negeri Ginseng tersebut. Terbukti, Korea Selatan selalu kalah di sektor tunggal putra sejak fase grup sampai perempatfinal.

Cho Geon-yeop dan Jeon Hyeok-jin menjadi perwakilan Korea Selatan di sektor tunggal putra, namun mereka selalu kalah di Piala Sudirman 2025. Jadi, seharusnya Indonesia bisa mencuri poin dari sektor tunggal putra.

Meski tunggal putra menjadi beban, empat sektor lain di Korea Selatan berhasil menutupnya. Terutama sektor tunggal putri dan ganda putri mereka.

Tunggal putri Korea Selatan diwakili oleh An Se-young. An Se-young diketahui sampai saat ini masih menjadi tunggal putri peringkat satu dunia.

Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja beraksi di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

An Se-young kemungkinan akan melawan Putri Kusuma Wardani. Sejarah mencatat dari empat pertemuan kedua pemain, atlet yang akrab disapa Putri KW itu selalu menelan kekalahan dari An Se Young.

Kemudian beralih ke sektor ganda putri, Korea Selatan memiliki pasangan peringkat ketiga dunia, Baek Ha Na/Lee So Hee. Pasangan tersebut kemungkinan bakal berjumpa Lanny Tria/Siti Fadia Silva Ramadhanti.