Naik Kelas ke MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Diprediksi Bakal Langsung Meledak

SPANYOL – Bintang balap motor asal Turki, Toprak Razgatlioglu, bersiap membuka lembaran baru dalam kariernya dengan melakukan debut di kelas utama MotoGP pada musim 2026 mendatang. Bergabung bersama tim Pramac Racing, sang juara dunia World Superbike (WSBK) 2025 ini diyakini tidak hanya akan menjadi pelengkap, tetapi diprediksi mampu memberikan persaingan sengit di kasta tertinggi balap motor dunia tersebut.

Razgatlioglu datang ke panggung MotoGP 2026 dengan modal yang sangat impresif. Pembalap berusia 29 tahun itu baru saja memastikan gelar juara dunia WSBK 2025, yang sekaligus menjadi gelar juara dunia ketiganya di ajang balap motor produksi massal tersebut.

1. Dominasi di WSBK 2025

Sepanjang musim 2025, Razgatlioglu terlibat persaingan yang sangat dramatis melawan Nicolo Bulega untuk memperebutkan takhta tertinggi. Persaingan yang berlangsung hingga seri terakhir itu akhirnya dimenangkan oleh Toprak yang mengumpulkan total 616 poin, unggul tipis dari Bulega yang mengantongi 603 poin.

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

Ketajaman dan gaya balap agresif yang ditunjukkan kedua pembalap tersebut mendapat apresiasi khusus dari mantan pembalap MotoGP, Danilo Petrucci. Sebagai sesama kompetitor di ajang WSBK, Petrucci mengaku sangat memahami kualitas teknis luar biasa yang dimiliki oleh Razgatlioglu maupun Bulega.