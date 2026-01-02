Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Naik Kelas ke MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Diprediksi Bakal Langsung Meledak

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |01:01 WIB
Naik Kelas ke MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu Diprediksi Bakal Langsung Meledak
Toprak Razgatlioglu resmi pindah dari WSBK ke MotoGP mulai musim 2026. (Foto: Instagram/toprak_tr54)
A
A
A

SPANYOL – Bintang balap motor asal Turki, Toprak Razgatlioglu, bersiap membuka lembaran baru dalam kariernya dengan melakukan debut di kelas utama MotoGP pada musim 2026 mendatang. Bergabung bersama tim Pramac Racing, sang juara dunia World Superbike (WSBK) 2025 ini diyakini tidak hanya akan menjadi pelengkap, tetapi diprediksi mampu memberikan persaingan sengit di kasta tertinggi balap motor dunia tersebut.

Razgatlioglu datang ke panggung MotoGP 2026 dengan modal yang sangat impresif. Pembalap berusia 29 tahun itu baru saja memastikan gelar juara dunia WSBK 2025, yang sekaligus menjadi gelar juara dunia ketiganya di ajang balap motor produksi massal tersebut.

1. Dominasi di WSBK 2025

Sepanjang musim 2025, Razgatlioglu terlibat persaingan yang sangat dramatis melawan Nicolo Bulega untuk memperebutkan takhta tertinggi. Persaingan yang berlangsung hingga seri terakhir itu akhirnya dimenangkan oleh Toprak yang mengumpulkan total 616 poin, unggul tipis dari Bulega yang mengantongi 603 poin.

Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)
Pembalap WSBK, Toprak Razgatlioglu. (Foto: Instagram/tr_tr54)

Ketajaman dan gaya balap agresif yang ditunjukkan kedua pembalap tersebut mendapat apresiasi khusus dari mantan pembalap MotoGP, Danilo Petrucci. Sebagai sesama kompetitor di ajang WSBK, Petrucci mengaku sangat memahami kualitas teknis luar biasa yang dimiliki oleh Razgatlioglu maupun Bulega.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193041/marc_marquez-qfFz_large.jpg
Kisah di Balik Kesuksesan Ducati: Alberto Puig Ungkap Mengapa Marc Marquez Begitu Istimewa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193066/motogp_2025-PhTY_large.jpg
Resmi! Jadwal Lengkap MotoGP 2026: Thailand Pembuka, Sirkuit Mandalika Jadi Seri Ke-18!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192869/jorge_martin_wajib_bangkit_di_motogp_2026-ideo_large.jpg
Aprilia Punya Motor Kompetitif, Jorge Martin Wajib Percaya Diri di MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192837/prioritas_utama_ducati_menyambut_motogp_2026_adalah_mempertahankan_marc_marquez-me9f_large.jpg
Pertahankan Marc Marquez Jadi Prioritas Ducati di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192836/ducati_lenovo_tak_rela_melepas_marc_marquez_kelar_motogp_2026-pQSl_large.jpg
Ducati Tak Berani Lepas Marc Marquez Kelar MotoGP 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192757/marc_marquez_mendapat_nasihat_dan_doa_terbaik_dari_legenda_barcelona-weqX_large.jpg
Marc Marquez Masih Cedera Jelang MotoGP 2026, Legenda Barcelona Beri Nasihat dan Kirim Doa Terbaik
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement