Hasil Lengkap Perempatfinal Piala Sudirman 2025: Indonesia vs Thailand 3-1, China Bantai Malaysia 3-0!

HASIL lengkap perempatfinal Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Hasil manis berhasil diraih sejumlah negara, salah satunya tim bulu tangkis Indonesia yang sukses hajar Thailand 3-1.

Ya, pertandingan di babak perempatfinal Piala Sudirman 2025 sudah rampung digelar pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Sejumlah tim pun memastikan diri lolos ke semifinal usai tampil apik di Fenghuang Gymnasium Court 1, Xiamen, China.

1. Indonesia vs Thailand

Salah satu laga seru yang tersaji di perempatfinal Piala Sudirman 2025 mempertemukan Indonesia vs Thailand. Tim Merah Putih pun sukses raih kemenangan besar dengan skor 3-1.

Indonesia kalah di match pertama usai Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja tumbang di tangan Dechapol Puavanukroh/Supissara Paewsampran. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 15-21.

Tetapi, Indonesia berhasil comeback dengan menang di 3 laga berikutnya. Tiga kemenangan itu dipersembahkan Putri Kusuma Wardani yang kalahkan Pornpawee Chochuwong dengan skor 21-18 dan 21-14, lalu Jonatan Christie yang libas Kunlavut Vitidsarn dengan skor 21-9 dan 22-20, serta Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bungkam Jhenicha Sudjaipraparat/Sapsiree Taerattanachai dengan skor 21-14 dan 21-18.

Di semifinal, Indonesia akan hadapi Korea Selatan. Tim Negeri Ginseng -julukan Korea Selatan- sendiri tembus semifinal usai kalahkan Denmark dengan skor 3-1.