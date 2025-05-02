Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Perempatfinal Piala Sudirman 2025: Indonesia vs Thailand 3-1, China Bantai Malaysia 3-0!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 02 Mei 2025 |23:05 WIB
Hasil Lengkap Perempatfinal Piala Sudirman 2025: Indonesia vs Thailand 3-1, China Bantai Malaysia 3-0!
Tim bulutangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL lengkap perempatfinal Piala Sudirman 2025 akan diulas Okezone. Hasil manis berhasil diraih sejumlah negara, salah satunya tim bulu tangkis Indonesia yang sukses hajar Thailand 3-1.

Ya, pertandingan di babak perempatfinal Piala Sudirman 2025 sudah rampung digelar pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Sejumlah tim pun memastikan diri lolos ke semifinal usai tampil apik di Fenghuang Gymnasium Court 1, Xiamen, China.

Tim Bulu Tangkis Indonesia di Piala Sudirman 2025 (Foto: X/@INABadminton)

1. Indonesia vs Thailand

Salah satu laga seru yang tersaji di perempatfinal Piala Sudirman 2025 mempertemukan Indonesia vs Thailand. Tim Merah Putih pun sukses raih kemenangan besar dengan skor 3-1.

Indonesia kalah di match pertama usai Rinov Rivaldy/Gloria Emanuelle Widjaja tumbang di tangan Dechapol Puavanukroh/Supissara Paewsampran. Mereka kalah dua gim langsung dengan skor 10-21 dan 15-21.

Tetapi, Indonesia berhasil comeback dengan menang di 3 laga berikutnya. Tiga kemenangan itu dipersembahkan Putri Kusuma Wardani yang kalahkan Pornpawee Chochuwong dengan skor 21-18 dan 21-14, lalu Jonatan Christie yang libas Kunlavut Vitidsarn dengan skor 21-9 dan 22-20, serta Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bungkam Jhenicha Sudjaipraparat/Sapsiree Taerattanachai dengan skor 21-14 dan 21-18.

Di semifinal, Indonesia akan hadapi Korea Selatan. Tim Negeri Ginseng -julukan Korea Selatan- sendiri tembus semifinal usai kalahkan Denmark dengan skor 3-1.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/40/3137583/jonatan_christie-kuTD_large.jpg
Cerita Alwi Farhan Ditemani Jonatan Christie di Kursi Pelatih pada Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136870/alwi_farhan-2Aza_large.jpg
Reaksi Alwi Farhan Usai Bersinar di Piala Sudirman 2025 hingga Gantikan Peran Jonatan Christie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136739/tim_bulu_tangkis_indonesia-4Ckv_large.jpg
Pesan Ketum PBSI Usai Tim Bulu Tangkis Indonesia Bawa Pulang Medali Perunggu Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136622/jonatan_christie-Z7Nu_large.jpg
Meski Gagal Juara, Pelatih Tunggal Putra Indonesia Senang Jonatan Christie Cs Perkasa di Piala Sudirman 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/40/3136577/para_pebulu_tangkis_indonesia-4Elt_large.jpg
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah Bersinar di Piala Sudirman 2025, Indra Wijaya: Mendekati Top Level!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/40/3136564/jonatan_christie-yuFz_large.jpg
2 Pebulu Tangkis Indonesia yang Jadi Pelatih Dadakan di Piala Sudirman 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement