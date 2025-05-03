Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Langsung Introspeksi Diri Usai Jatuh Gara-Gara Terlalu Percaya Diri di MotoGP Spanyol 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |02:05 WIB
Marc Marquez Langsung Introspeksi Diri Usai Jatuh Gara-Gara Terlalu Percaya Diri di MotoGP Spanyol 2025
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

MARC Marquez langsung introspeksi diri usai MotoGP Spanyol 2025. Sebab, dia menyadari terjatuh di balapan MotoGP Spanyol 2025 karena terlalu percaya diri.

Ya, nasib sial dialami pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dia jatuh di seri balapan MotoGP Spanyol 2025 saat tengah bersaing di baris depan. Pada akhirnya, Marquez gagal naik podium di balapan utama.

Marc Marquez jatuh di MotoGP Spanyol 2025 (Foto: MotoGP)

1. Marc Marquez Terjatuh

Marc Marquez terjatuh di lap awal MotoGP Spanyol 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-12 di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Namun, posisi itu sejatinya cukup baik mengingat Marquez sempat terjatuh di tikungan kedelapan Sirkuit Jerez. The Baby Alien tersungkur ketika mencoba menyalip rekan setimnya, Francesco Bagnaia di lap ketiga.

Akibatnya, Marquez harus berjuang keras dari posisi terbelakang untuk finis ke-12. Marquez mengatakan, kecelakaan ringan itu sejatinya bisa dihindari. Sayangnya, The Baby Alien salah dalam membuat perhitungan.

"Kemarin terjadi kecelakaan yang dapat saya hindari. Karena saya melaju terlalu cepat. Dan saya menyadari bahwa saya terlalu cepat. Namun, dalam hal melebar, saya mencoba untuk tetap berada di jalur yang benar," kata Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (2/5/2025).

"Karena di tikungan kiri itu, saya merasa sangat baik. Itu adalah kecelakaan pertama musim ini di tikungan kiri," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181119/diogo_moreira-ATg6_large.jpg
Jadi Pembalap Terbaru di MotoGP 2026, Diogo Moreira Janji Buktikan Potensinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181118/diogo_moreira-EpY8_large.jpg
Diogo Moreira Sering Latihan Bareng Marquez Bersaudara, Langsung Menggila saat Debut di MotoGP 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181129/marc_marquez-tj8A_large.jpg
Ada Peran Krusial Gigi DallIgna dalam Kesuksesan Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181053/pembalap_moto2_dan_moto3-uc1i_large.jpg
Ternyata Segini Kisaran Gaji Pembalap Moto2 dan Moto3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3181036/pol_espargaro_dan_brad_binder-NUnT_large.jpg
Kisah Pembalap Pol Espargaro dan Brad Binder, Rider dengan Top Speed Terbaik Sepanjang MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/38/3180974/simak_jadwal_motogp_portugal_2025_akhir_pekan_ini_yang_lagi_lagi_tanpa_kehadiran_marc_marquez-71t9_large.jpg
Jadwal MotoGP Portugal 2025: Marc Marquez Absen, Ada Pemenang Baru Lagi?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement