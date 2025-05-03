Marc Marquez Langsung Introspeksi Diri Usai Jatuh Gara-Gara Terlalu Percaya Diri di MotoGP Spanyol 2025

MARC Marquez langsung introspeksi diri usai MotoGP Spanyol 2025. Sebab, dia menyadari terjatuh di balapan MotoGP Spanyol 2025 karena terlalu percaya diri.

Ya, nasib sial dialami pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez. Dia jatuh di seri balapan MotoGP Spanyol 2025 saat tengah bersaing di baris depan. Pada akhirnya, Marquez gagal naik podium di balapan utama.

1. Marc Marquez Terjatuh

Marc Marquez terjatuh di lap awal MotoGP Spanyol 2025. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu harus puas mengakhiri balapan di posisi ke-12 di Sirkuit Jerez, Spanyol pada Minggu 27 April 2025.

Namun, posisi itu sejatinya cukup baik mengingat Marquez sempat terjatuh di tikungan kedelapan Sirkuit Jerez. The Baby Alien tersungkur ketika mencoba menyalip rekan setimnya, Francesco Bagnaia di lap ketiga.

Akibatnya, Marquez harus berjuang keras dari posisi terbelakang untuk finis ke-12. Marquez mengatakan, kecelakaan ringan itu sejatinya bisa dihindari. Sayangnya, The Baby Alien salah dalam membuat perhitungan.

"Kemarin terjadi kecelakaan yang dapat saya hindari. Karena saya melaju terlalu cepat. Dan saya menyadari bahwa saya terlalu cepat. Namun, dalam hal melebar, saya mencoba untuk tetap berada di jalur yang benar," kata Marquez dikutip dari Crash, Sabtu (2/5/2025).

"Karena di tikungan kiri itu, saya merasa sangat baik. Itu adalah kecelakaan pertama musim ini di tikungan kiri," sambungnya.