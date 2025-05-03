Kalah Saing, Francesco Bagnaia Tak Sakit Hati dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

FRANCESCO Bagnaia dinilai tak sakit hati dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Hal ini dirasakan Bagnaia, meskipun dirinya kalah saing dari Marquez.

Pandangan itu disampaikan pengamat MotoGP, Ricard Jove. Dia menyebut Francesco Bagnaia tak merasa sakit hati atau tersaingi dengan rekan setimnya Marc Marquez. Namun menurut Jove, pembalap asal Italia itu sangat terganggu dengan Alex Marquez (Gresini Ducati).

1. Kalah Saing

Francesco Bagnaia saat ini duduk di urutan ketiga klasemen sementara MotoGP 2025. Rider berusia 27 tahun itu mengoleksi 120 poin dari lima seri balapan.

Bagnaia tertinggal 19 angka dari Marc Marquez, serta 20 angka dari adiknya Alex Marquez. Sejauh ini, Bagnaia baru memenangkan satu balapan yakni di MotoGP Amerika Serikat 2025.

Sebelum musim dimulai, Bagnaia disebut akan merasa tersaingi dengan rekan setimnya Marquez. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- diprediksi akan menjadi pesaing utama Bagnaia.