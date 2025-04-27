Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kevin Sanjaya Sambut Kehadiran Juara Dunia Biliar Fedor Gorst di Indonesia: Role Model untuk Atlet Kami

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |05:48 WIB
Kevin Sanjaya Sambut Kehadiran Juara Dunia Biliar Fedor Gorst di Indonesia: <i>Role Model</i> untuk Atlet Kami
Kevin Sanjaya Sukamuljo menyambut baik kehadiran pebiliar kelas dunia seperti Fedor Gorst (Foto: Okezone/Andri Bagus)
A
A
A

JAKARTA – CEO Pro Billiard Center (PBC), Kevin Sanjaya Sukamuljo, menyambut baik kehadiran juara dunia biliar Fedor Gorst di Indonesia. Ia yakin hadirnya pebiliar-pebiliar internasional akan menginspirasi atlet-atlet Tanah Air.

1. Kunjungan ke Indonesia

Fedor Gorst foto aziz indra

Gorst menyemarakkan olahraga biliar di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai tempat pekan ini. Selama di Indonesia, ia turut bermain biliar bersama atlet dan influencer, salah satunya di Pro Billiard Center (PBC), Jakarta, Sabtu 26 April 2025.

Sebelumnya, Gorst turut mengunjungi I Pool Bekasi (22 April 2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23 April 2025), Oryza Pool & Cafe (24 April 2025), dan Q Billiard Jakarta (25 April 2025). Kehadirannya pun selalu mendapatkan sambutan hangat.

2. Memajukan Olahraga Biliar

Kedatangan Gorst sendiri untuk memenuhi undangan PB POBSI. Kevin mendukung penuh berbagai langkah yang diambil itu untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia.

"Pastinya semakin baik. Semakin banyak atlet dunia akan menginspirasi atlet kami," kata Kevin di Jakarta, dikutip Minggu (27/4/2025).

"Mereka role model. Jadi, semakin sering atlet dunia datang, akan semakin lebih baik,” tambah mantan atlet bulu tangkis nasional tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/43/3176976/pelatnas_biliar_indonesia-0PXH_large.jpg
Target Medali SEA Games 2025: Tim Asdep Orlit Kemenpora Tinjau Ketat Pelatnas POBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/43/3175916/simak_jadwal_siaran_langsung_predator_pbs_world_championship_series_di_gtv-MYJj_large.jpeg
Live di GTV Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Predator PBS World Championship Series
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175146/hary_tanoesoedibjo-FXWg_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Ungkap Penyebab Predator – PBS World Championship Series 2025 Digelar di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175119/hary_tanoesoedibjo-avBY_large.jpg
Hary Tanoesoedibjo Resmi Buka Predator – PBS World Championship Series 2025 di Bali, Diikuti 48 Negara dengan Hadiah Rp10 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174112/kevin_sanjaya_menyambut_antusias_kunjungan_shane_van_boening_ke_indonesia-tf7w_large.jpg
Kevin Sanjaya Antusias Sambut Kunjungan Shane Van Boening ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/43/3174078/shane_van_boening_mengakui_perkembangan_olahraga_biliar_di_indonesia_sangat_pesat-ieXy_large.jpg
Shane Van Boening Akui Perkembangan Biliar Indonesia Sangat Pesat
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement