Kevin Sanjaya Sambut Kehadiran Juara Dunia Biliar Fedor Gorst di Indonesia: Role Model untuk Atlet Kami

JAKARTA – CEO Pro Billiard Center (PBC), Kevin Sanjaya Sukamuljo, menyambut baik kehadiran juara dunia biliar Fedor Gorst di Indonesia. Ia yakin hadirnya pebiliar-pebiliar internasional akan menginspirasi atlet-atlet Tanah Air.

1. Kunjungan ke Indonesia

Gorst menyemarakkan olahraga biliar di Indonesia dengan melakukan kunjungan ke berbagai tempat pekan ini. Selama di Indonesia, ia turut bermain biliar bersama atlet dan influencer, salah satunya di Pro Billiard Center (PBC), Jakarta, Sabtu 26 April 2025.

Sebelumnya, Gorst turut mengunjungi I Pool Bekasi (22 April 2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23 April 2025), Oryza Pool & Cafe (24 April 2025), dan Q Billiard Jakarta (25 April 2025). Kehadirannya pun selalu mendapatkan sambutan hangat.

2. Memajukan Olahraga Biliar

Kedatangan Gorst sendiri untuk memenuhi undangan PB POBSI. Kevin mendukung penuh berbagai langkah yang diambil itu untuk memajukan olahraga biliar di Indonesia.

"Pastinya semakin baik. Semakin banyak atlet dunia akan menginspirasi atlet kami," kata Kevin di Jakarta, dikutip Minggu (27/4/2025).

"Mereka role model. Jadi, semakin sering atlet dunia datang, akan semakin lebih baik,” tambah mantan atlet bulu tangkis nasional tersebut.