Fedor Gorst Hadir di Indonesia, Sekjen PB POBSI Berharap Bangkitkan Motivasi Atlet Muda Tanah Air Ukir Prestasi

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI), Achmad Fadil Nasution, sampaikan harapannya atas kehadiran juara dunia biliar, Fedor Gorst, di Indonesia. Dia berharap kehadiran Fedor Gorst bisa bangkitkan motivasi atlet muda Tanah Air.

Dengan begitu, atlet biliar Indonesia pun bisa ukir prestasi ciamik. Fedor Gorst sendiri berpartisipasi menyemarakkan olahraga biliar di Indonesia dengan melakukan kunjungan.

Fedor Grost kala bermain di PBC. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Selama di Indonesia, dia turut bermain biliar bersama atlet dan influencer. Salah satu kunjungannya dilakukan di Pro Billiard Center (PBC) yang terletak di lantai 2 iNews Tower, Jakarta, Sabtu 26 April 2025.

1. Kunjungi Indonesia

Sebelumnya, Fedor Gorst turut mengunjungi I Pool Bekasi (22 April 2025), Underground Pool & KTV Jakarta (23 April 2025), Oryza Pool & Cafe (24 April 2025), dan Q Billiard Jakarta (25 April 2025). Kehadirannya pun selalu mendapatkan sambutan hangat.

Usai Fedor Gorst kunjungi Indonesia, Achmad Fadil Nasution soroti perkembangan biliar di Tanah Air. Dia mengatakan Indonesia memang punya banyak atlet biliar potensial. Para atlet ini pun harus dibina dengan baik agar terus mengembangkan kualitasnya.

"Seperti kata Fedor Gorst, cukup menjanjikan dan besar potensinya. Mungkin suatu saat nanti dapat menjadi juara dunia. Tingkat junior sudah memiliki Derin Asuka Sitorus," kata Acham Fadil di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

"Atlet junior diharapkan dapat mengambil hal-hal baik. Dapat menginspirasi mereka dalam latihan dan bertanding agar di masa depan dapat menjadi juara dunia," tambahnya.