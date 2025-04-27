Lempar Pujian, Fedor Gorst Sebut Indonesia Punya Banyak Pemain Biliar Potensial

JUARA dunia biliar, Fedor Gorst, lempar pujian untuk perkembangan biliar di Indonesia. Dia menilai Indonesia saat ini memiliki banyak atlet muda berbakat di dunia biliar.

Hal itu ditandai dengan semakin diminatinya olahraga biliar oleh berbagai kalangan di Indonesia. Selain itu, perkembangan biliar di Indonesia juga ditandai dengan hadirnya juara dunia biliar junior dari Tanah Air, yakni Derin Asuka Sitorus. Tentunya, prestasi Derin sudah membuktikan penilaian dari Fedor.

Fedor Gorst kala bermain di PBC. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

1. Lempar Pujian

Fedor Gorst mengatakan Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) berperan serta dalam melahirkan atlet-atlet potensial. Dia yakin nama Indonesia akan semakin harum di kancah olahraga biliar internasional.

"Juniornya, mereka sangat bagus di sini. Sangat banyak anak muda, player, yang berpotensi dengan pelatih (yang baik)," kata Fedor Gorst saat berkunjung ke Pro Billiard Center (PBC) di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

"Saya pikir pelatih melakukannya dengan baik, kemudian pemain mengikutinya," sambungnya.