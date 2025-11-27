Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |11:08 WIB
Kisah Lucu Pengeluaran Hendra Setiawan di Denmark Ketahuan sang Istri, Terbongkar Gara-Gara Detektif Online
Hendra Setiawan bersama sang istri, Sandiani Arief. (Foto: Instagram/sansan_san)
KISAH lucu pengeluaran Hendra Setiawan selama di Denmark ketahuan sang istri menarik untik dibahas. Terlebih, uang yang dipakai legenda bulu tangkis Indonesia tersebut justru diketahui berkat kehebatan para detektif online.

Ya, pebulu tangkis legendaris Indonesia, Hendra Setiawan, mengalami hal unik selama menjalani tur di Eropa pada 2021 silam, khususnya saat berlaga di Denmark. Seluruh kegiatan dan rincian pengeluarannya di sana, termasuk biaya sewa hotel dan cukur rambut, dilaporkan secara detail kepada sang istri, Sandiana Arief (Sansan), berkat kerja keras netizen yang bertindak layaknya detektif swasta.

Hendra Setiawan dan keluarganya @hendrasansan
Hendra Setiawan dan keluarganya @hendrasansan

Hendra Setiawan, yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan, saat itu tampil di Denmark Open 2021. Sayangnya, langkah pasangan berjuluk The Daddies ini harus terhenti di babak pertama setelah dikalahkan wakil Jerman, Mark Lamsfuss/Marvin Seidel, dengan skor 17-21 dan 13-21.

Meskipun tersingkir cepat, Hendra memanfaatkan waktu di Denmark untuk berjalan-jalan dan melakukan sejumlah aktivitas lainnya. Tentu saja, kegiatan ini menimbulkan sejumlah pengeluaran.

1. Rincian Pengeluaran The Daddies yang Terekam Netizen

Menariknya, para netizen yang disebut "detektif" oleh sang istri, berhasil merekap pengeluaran jawara Olimpiade Beijing 2008 itu selama berada di Denmark. Laporan keuangan dari netizen tersebut seperti Hendra dilaporkan merogoh kocek sebesar Rp3 juta untuk menyewa sebuah hotel.

Lalu Hendra juga sempat mengunjungi kebun binatang di Odense, Denmark, dengan harga tiket masuk yang diperkirakan netizen mencapai Rp435 ribu per orang. Hendra bersama dengan pebulu tangkis Fajar Alfian dan Anthony Ginting juga sempat mencukur rambut.

Lucunya, biaya cukur rambut tersebut dilaporkan mencapai Rp1 juta rupiah.

 

