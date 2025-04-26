Juara Dunia Biliar Fedor Gorst Puji Fasilitas Pro Billiard Center: Sangat Luar Biasa!

JUARA dunia biliar, Fedor Gorst, memuji fasilitas yang dimiliki Pro Billiard Center (PBC). Menurutnya, fasilitas di Pro Billiard Center sangat luar biasa.

Fasilitas Pro Billiard Center memiliki standar dunia. Hal ini memberikan kenyaman untuk siapa saja yang bermain.

Fedor Gorst kala main di PBC. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

PBC sendiri berada di lantai 2 iNews Tower, Jakarta Pusat. Di sana, PBC memiliki 19 meja biliar bermerek Predator yang merupakan standar internasional.

1. Fedor Gorst Kegum dengan PBC

Fedor Gorst mengaku kagum dengan PBC. Sebab, fasilitas yang dihadirkan mampu membuat siapa saja semakin bersemangat bermain biliar, apalagi dengan adanya meja bermerek Predator dapat memberikan sensasi yang spesial.

"Sangat luar biasa," kata Fedor Gorst di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).