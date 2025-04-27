Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Rekap Hasil Final Four Proliga 2025: Megawati Hangestri Belum Debut di Gresik Petrokimia, Jakarta LavAni Pastikan Lolos ke Grand Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 27 April 2025 |00:05 WIB
Rekap Hasil Final Four Proliga 2025: Megawati Hangestri Belum Debut di Gresik Petrokimia, Jakarta LavAni Pastikan Lolos ke Grand Final!
Megawati Hangestri kala membela Gresik Petrokimia. (Foto: Gresik Petrokimia)
A
A
A

REKAP hasil Final Four Proliga 2025 akan diulas Okezone. Sayangnya, Megawati Hangestri belum juga debut bersama Gresik Petrokimia pada laga kemarin.

Ya, dua pertandingan babak final four Proliga 2025 telah selesai digelar pada Sabtu 26 April 2025. Hasil manis pun didapat tim bola voli putra, Jakarta LavAni, yang berhasil memastikan tiket ke Grand Final Proliga 2025.

Jakarta Lavani

1. Jakarta LavAni Lolos Grand Final

Dua pertandingan babak final four itu digelar di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Laga tim putra berlangsung terlebih dahulu antara Jakarta LavAni versus Palembang Bank SumselBabel.

Jakarta LavAni berhasil memenangkan pertandingan itu dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-23, 25-23). Kemenangan ini membuat Jakarta LavAni memastikan tiket menuju Grand Final Proliga 2025.

Meski masih menyisakan dua pertandingan lagi, Jakarta LavAni sudah dipastikan berada di dua besar klasemen akhir babak final four Proliga 2025. Raihan manis itu didapat setelah mereka memenangkan empat laga beruntun dan mengoleksi 12 poin.

 

Halaman:
1 2
