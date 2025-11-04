Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 04 November 2025 |10:30 WIB
Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!
Simak kisah asmara pevoli cantik Yolla Yuliana yang sukses bikin banyak atlet Indonesia jatuh hati (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
A
A
A

KISAH asmara pevoli cantik Yolla Yuliana menarik untuk diulas. Sebab, ia bisa bikin banyak atlet Indonesia jatuh hati!

Yolla merupakan salah satu pevoli berprestasi di Tanah Air. Jadi andalan sejak usia muda, perempuan asal Bandung itu kini telah pensiun sebagai personel Timnas Voli Putri Indonesia.

Yolla Yuliana bersama Shella Bernadetha. (Foto: Instagram/yollayuliana1515)

Tak hanya prestasi, wajah cantik Yolla juga kerap jadi sorotan. Pesonanya memang mampu membius tidak cuma penggemar tetapi juga sesama atlet alias olahragawan.

1. Menaklukkan Hati 3 Atlet Indonesia

Setidaknya, tiga orang atlet Indonesia pernah berpacaran atau menjalin hubungan dengan Yolla. Salah satunya adalah bintang basket Tanah Air yakni Andakara Prastawa pada 2015 meski kemudian kandas.

Selang dua tahun, Yolla berpacaran dengan pebulu tangkis Kaesar Akbar. Bahkan, keduanya resmi menikah pada 8 Oktober 2017 dan sudah dikaruniai buah hati bernama Rumi.

Sayangnya, bahtera rumah tangga Kaesar dan Yolla harus kandas pada 2020. Perceraian tak membuat sang pevoli cantik kapok dalam menjalin kasih dengan pria termasuk atlet Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/43/3180929/megawati_hangestri-9P2c_large.jpg
Media Korea Selatan Soroti Megawati Hangestri yang Putus Kontrak dengan Manisa BBSK, Sinyal Comeback ke Red Sparks?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement