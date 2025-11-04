Kisah Asmara Pevoli Cantik Yolla Yuliana, Sukses Bikin Banyak Atlet Indonesia Jatuh Hati!

KISAH asmara pevoli cantik Yolla Yuliana menarik untuk diulas. Sebab, ia bisa bikin banyak atlet Indonesia jatuh hati!

Yolla merupakan salah satu pevoli berprestasi di Tanah Air. Jadi andalan sejak usia muda, perempuan asal Bandung itu kini telah pensiun sebagai personel Timnas Voli Putri Indonesia.

Tak hanya prestasi, wajah cantik Yolla juga kerap jadi sorotan. Pesonanya memang mampu membius tidak cuma penggemar tetapi juga sesama atlet alias olahragawan.

1. Menaklukkan Hati 3 Atlet Indonesia

Setidaknya, tiga orang atlet Indonesia pernah berpacaran atau menjalin hubungan dengan Yolla. Salah satunya adalah bintang basket Tanah Air yakni Andakara Prastawa pada 2015 meski kemudian kandas.

Selang dua tahun, Yolla berpacaran dengan pebulu tangkis Kaesar Akbar. Bahkan, keduanya resmi menikah pada 8 Oktober 2017 dan sudah dikaruniai buah hati bernama Rumi.

Sayangnya, bahtera rumah tangga Kaesar dan Yolla harus kandas pada 2020. Perceraian tak membuat sang pevoli cantik kapok dalam menjalin kasih dengan pria termasuk atlet Indonesia.